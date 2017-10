Ferrari-Pech in Malaysia Der Geist ist willig, doch die Technik schwach

Es war der vorerst letzte Große Preis von Malaysia. Aber das letzte Wort im Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 ist noch nicht gesprochen. Zwar baute Lewis Hamilton seine WM-Führung vor Sebastian Vettel auf 34 Punkte Vorsprung aus. Aber vom eigenen Anspruch, mit dem man nach Malaysia gekommen war, war Mercedes in Sepang meilenweit entfernt.

"„Wir haben –wie schon zuletzt in Singapur– nur von den Problemen von Ferrari profitiert. Und das ist nicht das, was mich zufrieden stellen kann"“, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Nach dem unglücklichen Startcrash in Singapur waren es jetzt die Technikprobleme an beiden Autos, bei Vettel im Qualifying, bei Räikkönen vor dem Rennen, durch die Mercedes seine Haut retten konnte.

"„Ferrari und Red Bull waren hier schlichtweg schneller als wir"“, musste Wolff eingestehen. Zu denken geben musste Mercedes, wie Sebastian Vettel vom 20. Startplatz aus durch das Feld pflügte, oft eine halbe bis eine Sekunde pro Runde schneller als die Konkurrenz. Und das auf einer Strecke, die mit ihren zwei langen Geraden vorher eindeutig als Mercedes-Land gegolten hatte.

Dass es am Ende nicht ganz zum Podiumsplatz reichte, lag zunächst an einer sehr entschlossenen Verteidigungs-Aktion von Daniel Ricciardo im zweiten Red Bull, dann an den am Ende nachlassenden Reifen und leichten Bremsproblemen am Ferrari, sodass Vettel seine Attacken aufgab und lieber die sicheren zwölf Punkte für den vierten Platz mitnahm.

Schadhafte Teile eines Zulieferers, so vermutete man am Ende, seien die Ursache der Ferrari-Defekte gewesen: Ein Kohlefaserschlauch im Krümmer, der Verbindung zwischen Motor und Kompressor, der in beiden Fällen gebrochen sei. Möglicherweise ein Produktionsfehler in einer ganzen Charge, hieß es.

Was diesmal bei Ferrari noch dazu kam: Technik-Chef Mattia Binotto fehlte an der Strecke. Ab und zu lässt er ein Rennen aus, muss sich ja auch schon um die Entwicklung des nächstjährigen Autos kümmern. Aber Binotto gilt im Team als der ruhende Pol, einer, der auch in kritischen Situationen nie die Nerven verliert. Während Teamchef Maurizio Arrivabene eher dazu neige, zusätzliche Hektik zu verbreiten.

Hat Vettel noch eine Chance in der Fahrerwertung der WM? Einen kleinen Vorteil hat er zumindest: Das Risiko, in einem der folgenden Rennen noch einmal eine Startplatz-Strafe zu kassieren, ist jetzt deutlich minimiert. Den sowieso schon letzten Startplatz nutzte man bei Ferrari, um neue Antriebskomponenten, einen fünften Motor, Turbolader und die Energierückgewinnungseinheit Mgu-H einzusetzen, sodass man problemlos bis zum Saisonende durchkommen sollte.