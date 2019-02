Ferrari stellt neuen Formel-1-Wagen vor Mit diesem Auto will Vettel Weltmeister werden

Sebastian Vettels neuer Formel-1-Wagen trägt den offiziellen Namen Ferrari SF90. Die Scuderia präsentierte ihr Auto für die kommende Saison im italienischen Maranello. "Als Team tragen wir die Hoffnungen, Erwartungen und den Stolz einer ganzen Nation und von Millionen Fans in aller Welt. Wir akzeptieren diese Verantwortung", sagte Ferrari-Präsident Louis Camilleri.

Der Name des Autos erinnert an die Gründung der Scuderia Ferrari vor 90 Jahren durch Enzo Ferrari. Nach elf titellosen Jahren wollen die Italiener in diesem Jahr wieder in der WM triumphieren. "Das Team ist auf dem richtigen Weg, hoffentlich können wir uns weiter verbessern", sagte Vettel bei der Vorstellung des neuen Boliden.

FERRARI PRESS OFFICE/ HANDOUT/ EPA-EFE/ REX Neues Ferrari-Auto

Neben dem 31-Jährigen wird künftig der Monegasse Charles Leclerc, 21 Jahre, zweiter Ferrari-Stammpilot. Er ersetzt den Finnen Kimi Räikkönen. Zudem löste der Schweizer Mattia Binotto als Teamchef Maurizio Arrivabene ab. Die ersten Testfahrten des Jahres beginnen am Montag in Barcelona. Saisonstart ist am 17. März mit den Grand Prix von Australien in Melbourne.

Spätestens dann wird es erste Erkenntnisse geben, wie die Topteams Mercedes, Red Bull und Ferrari die Regeländerung des Motorsport-Weltverbands Fia umgesetzt haben. Front- und Heckflügel müssen künftig stark modifiziert werden. Die Fia hofft dadurch auf mehr Überholmanöver.

"Sebastian ist so hungrig wie eh und je"

Den letzten WM-Titel für Ferrari gewann Räikkönen 2007, in den vergangenen fünf Jahren dominierte Mercedes mit Lewis Hamilton, der in dieser Zeit viermal triumphierte. 2016 ging der WM-Pokal an den früheren Mercedes-Fahrer Niko Rosberg, anschließend beendete er seine Karriere.

Vettel selbst gewann von 2010 bis 2013 viermal nacheinander die Weltmeisterschaft - damals allerdings noch für Red Bull. Der siebenmalige Weltmeister Michael Schumacher, Vettels großes Vorbild, fuhr 2000 auch im fünften Jahr für die Italiener, als er seinen ersten von letztlich fünf WM-Titeln mit Ferrari holte. "Sebastian ist so hungrig wie eh und je nach Siegen. Er strebt voller Hingabe danach, unsere Ziele zu erreichen", sagte Firmenchef Camilleri.