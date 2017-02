Formel 1 Force India stellt Jubiläumswagen vor

Der Force-India-Rennstall hat seinen neuen Rennwagen für die anstehende Formel-1-Saison vorgestellt. Am Mittwoch präsentierte das Team des indischen Geschäftsmanns Vijay Mallya den Boliden mit dem Namen "VJM10" im Medienzentrum an der Grand-Prix-Strecke im englischen Silverstone.

Mit der besten Platzierung der Teamgeschichte aus dem Vorjahr, als man den vierten Platz in der Teamwertung vor etablierten Teams wie Williams und McLaren belegte, will sich Eigentümer Mallya nicht zufriedengeben. "Wenn wir nicht groß träumen, hätten wir dieses Ergebnis letztes Jahr nicht erreicht", formulierte der Inder für die zehnte Saison von Force India ambitionierte Ziele: "Wir haben uns Jahr für Jahr verbessert und die Erwartungen übertroffen. So soll es auch jetzt sein. Wir haben nie gesagt, dass wir nicht in die Top-3 brechen können."

Force-India-Pilot Sergio Pérez, der in der zurückliegenden Saison zweimal auf dem Podest landete, sieht in seinem neuen Dienstwagen allerdings vor allem eine Herausforderung. "Das Auto sieht körperlich viel anspruchsvoller aus", sagte der Mexikaner, der sich im Winter nach eigenen Angaben fünf Kilo zusätzliche Muskelmasse antrainiert hat, um den Anforderungen der breiteren Fahrzeuggeneration gerecht zu werden, die höhere Kurvengeschwindigkeiten ermöglicht.

Neuzugang Esteban Ocon, der den zu Renault abgewanderten Nico Hülkenberg als zweiten Fahrer bei Force India ersetzt, will die anstehende Saison dazu nutzen, um weiter Erfahrungen in der Königsklasse zu sammeln. "Ich bin erst neun Rennen gefahren und kann viel von Sergio lernen. Mein Ziel lautet, ab dem ersten Saisonrennen bei der Pace zu sein", so der Franzose.