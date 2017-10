Formel 1 in Malaysia Turboschlecht

Die Leistung des Rennens: Sebastian Vettel hatte das Freie Training in Sepang dominiert, Motorprobleme bei seinem SF70H stoppten den Deutschen dann aber im Qualifying. Ohne gültige Runde musste Vettel vom 20. und letzten Startplatz ins Rennen gehen. Am Ende wurde es zwar nichts mit einem fünften Triumph in Malaysia, doch Platz vier war dennoch eine starke Leistung - hier geht's zum Rennbericht.

Unzuverlässiger Ferrari: Top im Training, dann kaputt, im Rennen wieder mit deutlichem Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der Konkurrenz - Sebastian Vettels Ferrari führte sich an diesem Rennwochenende nicht auf wie eine Rote Göttin, sondern wie eine Rote Diva. "Der Speed war da, um das Rennen zu gewinnen. Insgesamt müssen wir mit dem vierten Platz zufrieden sein", sagte Vettel. Immerhin zwölf Punkte holte der viermalige Weltmeister noch, für seinen Teamkollegen lief es noch unglücklicher.

Turboschlecht: Kimi Räikkönen hatte sich im Qualifying den zweiten Startplatz hinter Lewis Hamilton gesichert, doch als die Startampeln erloschen, blieb der Platz des Finnen leer. An Räikkönens Ferrari waren auf dem Weg in die Startaufstellung Probleme mit dem Turbo aufgetreten. Sofort begannen hektische Maßnahmen in der Box der Italiener, doch der Fehler konnte nicht mehr behoben werden. Der Fünftplatzierte der WM-Wertung musste passen. "Wir wussten nicht genau, was los ist", sagte Räikkönen. "Das Problem kam aus dem Nichts. Ich war mir sicher, dass wir heute ein sehr gutes Auto haben."

AFP Max Verstappen

Geburtstagskind: Einen Tag nach seinem 20. Geburtstag feierte Max Verstappen seinen ersten Saisonsieg und seinen zweiten Renntriumph überhaupt. "Das Auto hat sich gut angefühlt", sagte der Niederländer: "Ein unglaublicher Sieg." In der Fahrerwertung belegt Verstappen Rang sechs.

Zufriedener Zweiter: Lewis Hamilton hatte seinen ersten Platz beim Start verteidigt, der Ausfall von Räikkönen verschaffte dem Briten etwas Vorsprung vor dem Red-Bull-Doppelpack Verstappen/Daniel Ricciardo. Doch auch der Mercedes funktionierte nicht fehlerfrei, die Batterie lud nicht richtig auf - und Verstappen nutzte in Runde vier den Nachteil aus. "Max hatte mehr Pace, ich wollte kein Risiko eingehen und habe ihn vorbeigelassen", sagte Hamilton. Verstappen überholte und brachte die Führung über die folgenden 48 Runden sicher ins Ziel. Kein Grund für Hamilton, sich zu ärgern: "Platz zwei auf dieser Strecke ist gut, wir haben so ein Ergebnis hier gebraucht. Ich habe weiter ein gutes Gefühl."

Der Magnussen-Moment: Kevin Magnussen macht sich in dieser Saison nicht viele Freunde im Fahrerfeld. Beim GP von Ungarn Ende Juli war der Däne mit Nico Hülkenberg aneinandergeraten, erst im Rennen und dann neben der Strecke. Magnussen hatte mit seinem Haas Hülkenberg im Renault von der Strecke gedrängt. Der Deutsche nannte seinen Kontrahenten vor laufenden Kameras den "unsportlichsten Fahrer", Magnussen schimpfte unflätig zurück. Hülkenberg sagte später: "Wenn es um Racing geht, ist er einfach eklig und rücksichtslos und schickt Leute in die Wand." In Malaysia machte Fernando Alonso diese Erfahrung mit Magnussen - und schloss sich über Funk Hülkenbergs Meinung an.

Getty Images Vettel fährt bei Wehrlein mit

Taxifahrt nach Hause: Sebastian Vettel hatte sich auf Platz vier vorgekämpft, Ricciardo auf Platz drei konnte Vettel aber nicht mehr attackieren, auch wenn per Funk aus der Box die Aufforderung dazu kam. "Am Ende ging uns ein bisschen die Luft aus. Es war Schadensbegrenzung", sagte Vettel. "Ich habe gepusht, um Daniel einzuholen. Am Schluss wurden die Bremsen ein bisschen heiß, da habe ich Abstand genommen." Dass das Rennwochenende für Vettel mit einem Schreck endete, dafür sorgte Lance Stroll. In der Auslaufrunde nach der Zielankunft fuhr der 18 Jahre alte Kanadier dem Deutschen von hinten ins Auto, Vettels linkes Hinterrad brach ab, er musste seinen Ferrari parken. Pascal Wehrlein nahm Vettel - verbotenerweise - auf seinem Boliden mit zurück ins Fahrerlager.