Hamiltons Sieg in Barcelona Großer Sport, große Gefühle

Die Ausgangslage: Nur ein Punkt in der Team-Wertung zwischen Mercedes und Ferrari, 13 Punkte zwischen Spitzenreiter Sebastian Vettel (Ferrari) und Lewis Hamilton (Mercedes) - die Formel 1 ist wieder spannend. Ein großer Makel: Während der Rennen fehlt teilweise noch das große Spektakel. In Sotschi gab es nur ein einziges Überholmanöver. Auch in Barcelona gibt es dafür nur wenige Optionen: Besonders wichtig sollte also die Taktik werden - und zunächst natürlich auch der Start.

Startaufstellung (Top Ten):

Hamilton - Vettel - Bottas - Räikkönen - Verstappen - Ricciardo - Alonso - Pérez - Massa - Ocon.

Das Ergebnis: Lewis Hamilton hat sich in einem packenden Rennen knapp vor Sebastian Vettel durchgesetzt und verkürzt den Rückstand in der Fahrerwertung auf sechs Punkte. Daniel Ricciardo wurde Dritter - auch, weil Kimi Räikkönen (Ferrari) und Valtteri Bottas (Mercedes) beide ausschieden. Hier lesen Sie die Meldung.

Die Startphase: Lief perfekt für Vettel, er übernahm direkt die Führung. Für Räikkönen im zweiten Ferrari war das Rennen hingegen schnell beendet. Nach einer leichten Berührung mit Bottas (Mercedes) kollidierte er mit Max Verstappen (Red Bull). Für Bottas hatte der Vorfall keine Folgen, er blieb zunächst Dritter. Daniel Ricciardo profitierte und fuhr auf Platz vier vor. Räikkönen und Verstappen schleppten sich noch kurz weiter, mussten ihre Boliden dann aber schnell abstellen. Den Ferrari-Piloten schien das weniger mitzunehmen als so manchen Fan.

how you feel when kimi is out vs how he feels #spanishgp #f1 pic.twitter.com/CbcUjV1sQu — nikki m (@nikkizism) 14. Mai 2017

Erneute Enttäuschung: Der Heim-Grand-Prix von Fernando Alonso begann so vielversprechend. Erst Platz sieben in der Qualifikation trotz eines unterlegenen Motors im McLaren und dann auch noch ein guter Start: Zwischenzeitlich kämpfte der Spanier um Position fünf. Aber dann kam er im Zweikampf mit Felipe Massa von der Strecke ab und fiel zurück auf Position elf. Am Ende wurde es Platz 13. Immerhin: Es war das erste Saisonrennen, das Alonso ohne Ausfall beendete.

Erfolgreiche Deutsche: Starker Auftritt von Pascal Wehrlein. Auf den soften Reifen blieb er mit seinem Sauber 35 Runden auf der Strecke, eine gefühlte Ewigkeit. Schließlich nutzte Wehrlein eine Phase mit virtuellem Safety Car für seinen einzigen Stopp. Auf Medium-Reifen brachte er das Rennen auf Platz acht zu Ende - trotz einer Fünf-Sekunden-Strafe. Nico Hülkenberg machte schon beim Start sechs Plätze gut und schaffte es auf Platz sechs.

Wechselspiele: Alle Top-Fahrer waren auf weichen Reifen gestartet. Während Vettel allerdings nach einem sehr frühen ersten Wechsel wieder mit der weichen Mischung auf die Strecke kam, entschied sich Mercedes bei Hamilton einige Runden später für Medium-Reifen. So hatte Hamilton am Ende einen wohl entscheidenden Vorteil: Auf wiederum weichen Reifen war er deutlich schneller unterwegs als Vettel, der nach seinem zweiten Stopp dann auf Medium-Reifen fahren musste.

Die heimlichen Stars: Sergio Pérez auf Platz vier, Esteban Ocon auf Platz fünf. Ein weiterer starker Auftritt von Force India. Das Team leistet bisher konstant gute Arbeit.

Force India is the only team to score double points in each Grand Prix this season.#F1 #SpanishGP — SERC (@SERCenter) 14. Mai 2017

Das große WM-Duell: Was für ein Zweikampf zwischen Hamilton und Vettel! Den Start entschied Vettel für sich. Nach gut 20 Runden hing er hinter Bottas fest, weil dieser noch nicht in der Box war, während Hamilton aufholte. Aber Vettel ging mit einem starken Manöver vorbei und vermied ein erneutes Aufeinandertreffen mit Hamilton. Nach den zweiten Boxenstopps war es dann so weit: Vettel blieb denkbar knapp vorn, es gab sogar eine Berührung der Boliden. Sechs Runden später ging Hamilton vorbei - "wie ein Zug", wie Vettel es über Boxenfunk ausdrückte. Danach hatte der Ferrari-Pilot keine Chance mehr.

Warmherziger Iceman: Es war berührend, wie der kleine Ferrari-Fan weinte, als Räikkönen das Rennen schon so früh beenden musste. Großer Trost: Der Fahrer, auch wegen seiner kühlen Art "Iceman" genannt, zeigte, dass er auch ein großes Herz hat: Räikkönen schenkte seinem Fan eine unterschriebene Ferrari-Kappe.

The smiles just keep getting bigger and bigger... Nice one, Kimi #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/Ywqru5IFlX — Formula 1 (@F1) 14. Mai 2017

Erkenntnis des Rennens: Wenige Chancen zu überholen? Fehlende Renn-Action? Langeweile durch Dominanz? Alles Fehlanzeige! Zahlreiche packende Duelle, grandiose Überholmanöver und einfach jede Menge großer Sport. Ein grandioses Rennen, so macht die Formel 1 wieder richtig Spaß. Und das Duell zwischen Hamilton und Vettel verspricht erneut einen packenden Titelkampf.