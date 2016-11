Regenrennen in São Paulo Safety (Car) first

"November Rain" hatten Guns N' Roses bei ihrem Konzert am Samstagabend in São Paulo noch gespielt - am Sonntag waren sie dann Gäste von Mercedes in Interlagos. Und da war bald klar, dass der Novemberregen, der schon seit Stunden über der Strecke niederging, Probleme für das Rennen bringen würde. Nicht nur für die Fahrer und die in der Nässe auf den Tribünen ausharrenden Fans. Sondern auch für die Rennleitung und ihren Chef Charlie Whiting und für die Sportkommissare.

Nach den regenbedingten Safety-Car-Starts in Monaco und Silverstone hatte es viel Kritik am "übervorsichtigen Handeln" der FIA-Verantwortlichen gegeben - und tatsächlich wartete Rennleiter Whiting diesmal sehr lange mit seiner Entscheidung. Noch eine Stunde vor dem Rennen sagte er, "wenn der Regen nicht schlimmer wird, dann gibt es einen normalen Start."

Aber nachdem dann Romain Grosjean schon auf der Aufwärmrunde von der Strecke flog, gab es eben doch wieder einen Start hinter dem Safety-Car und es dauerte sieben Runden bis zu endgültigen Freigabe. Doch die Bedingungen waren immer noch sehr schwierig: Sebastian Vettel leistete sich einen spektakulären Dreher, konnte aber weiterfahren. Ein Abflug von Marcus Ericsson im Sauber brachte das Safety-Car erneut auf die Strecke, nachdem das Auto des Schweden auch noch die Einfahrt in die Boxengasse blockierte.

"Ich habe überhaupt nichts gesehen"

Danach hatte die Formel 1 wieder einmal viel Glück: Beim Neustart drehte sich Kimi Räikkönen auf der Geraden vor dem Anbremsen der ersten Kurve und knallte in die Mauer. Auch Max Verstappen hinter ihm hätte beinahe die Kontrolle verloren, konnte den Red Bull gerade noch abfangen, Nico Hülkenberg und EstebanOcan schafften es mit Blitzreaktionen gerade noch, dem kreiselnden Ferrari auszuweichen, dann war auch schon die Rote Flagge draußen. Für Vettel, der am Ende noch Fünfter wurde, die einzig richtige Entscheidung: "Es geht einfach nicht, wir müssen abbrechen", hatte er sofort nach der Wiederfreigabe gefordert. "Ich wäre beinahe in Kimi gecrasht, mitten auf der Geraden, ich habe überhaupt nichts gesehen."

So ein Unfall bei Tempo 300 könnte auch in der heutigen, im Vergleich zu früher deutlich sichereren Formel 1 fatale Folgen haben. Der Crash von Jules Bianchi in Suzuka 2014 schwebt über allen derzeitigen FIA-Entscheidungen in Sachen Sicherheit - spätestens seitdem die Familie Bianchi Klage gegen die FIA eingereicht hat, weil sie dem Weltverband schwere Versäumnisse in Sicherheitsfragen in Suzuka vorwirft und ihr damit die Schuld am Tod ihres Sohnes gibt.

Seitdem sind Whiting und sein Team sehr bemüht, unnötige Risiken auszuschließen. So versuchte man in Interlagos bei ständig leicht wechselnden Bedingungen eine Lösung zu finden: Nach 35 Minuten Pause gab es einen neuen Versuch, nach mehreren Runden hinter dem Safety-Car forderte Lewis Hamilton über Funk, "Charlie, lass uns fahren." Doch die Rennleitung entschied anders, brach wieder ab - Hamilton protestierte: "So nass ist es gar nicht, das ist Blödsinn."

Es dauerte aber noch 40 Minuten, bis Hamilton und seine Verfolger zum dritten und letzten Mal starten durften. Der Brite klang nach seinem Sieg dann auch deutlich versöhnter: "Es ist nicht einfach, solche Dinge zu entscheiden. Das eine Mal war ich vielleicht anderer Meinung, aber grundsätzlich haben die Verantwortlichen heute auch vieles richtig gemacht."

Die Regenreifen funktionieren nicht

Die Entscheidung der Rennleitung, diesen dritten Versuch trotz unverändert schlechter Wettervorhersagen zu wagen, war ein gewisses Risiko - aber so brachte man immerhin noch ein reguläres Rennen über die Bühne, auch wenn die Hälfte der Distanz hinter dem Safety Car absolviert worden war. Dass man es einging, lag vielleicht auch daran, dass mit Mika Salo ein Fahrervertreter unter den Sportkomissaren saß, der in solchen Fällen eher altmodisch ist: "Ich will Rennen für Männer", sagte der Finne am Sonntag in Interlagos.

Dass Regen aber schnell gefährlich werden kann, liegt vor allem auch am Material, vor allem den Reifen. "Die heutigen Reifen verhindern kein Aquaplaning mehr", sagte Nico Rosberg nach dem Rennen. Die Regenreifen von Pirelli, die sogenannten full wets, seien "so schlecht, dass man damit unter solchen Bedingungen kaum fahren kann", wie Nico Hülkenbeg während des Rennens feststellte.

Schon nach den Safety-Car-Starts in Monaco und Silverstone hatten die Fahrer versucht, den Fans zu erklären, warum die Autos auch bei von außen gar nicht so schlimm aussehenden Bedingungen oft nicht mehr zu kontrollieren seien. Selbst langsamer fahren hilft nicht, denn je langsamer die Autos unterwegs sind, desto mehr fallen die Reifentemperaturen ab - und damit wird die Haftung immer schlechter. Für 2017 ist laut Rosberg allerdings Besserung in Sicht: "Wir arbeiten mit Pirelli daran. Die neue Generation Regenreifen soll deutlich besser werden."