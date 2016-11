Formel 1 in Abu Dhabi Hamilton im Freien Training vor Rosberg

Nico Rosberg hat sich in den ersten beiden Duellen vor dem Formel-1-Finale in Abu Dhabi seinem WM-Rivalen Lewis Hamilton geschlagen geben müssen. Nach der Bestzeit im ersten freien Training fuhr der britische Titelverteidiger auch in der Dämmerung auf dem erleuchteten Yas Marina Circuit die schnellste Runde. Rosberg lag am Ende aber lediglich 0,079 Sekunden hinter Hamilton, der auf seiner WM-Aufholjagd die letzten drei Grands Prix gewonnen hat.

Sebastian Vettel konnte sich im Ferrari hinter den Silberpfeilen Rang drei sichern, Force-India-Pilot Nico Hülkenberg wurde Neunter, Manor-Fahrer Pascal Wehrlein 17.

Das Auftakttraining ist in Abu Dhabi nicht ausschlaggebend, denn die Temperaturen auf der Strecke sind am frühen Nachmittag in den Vereinigten Arabischen Emiraten besonders hoch. Die Qualifikation und das Rennen beginnen aber in der Dämmerung, wenn es wieder kühler ist. "Die Teams legen ihren Fokus deshalb vor allem auf das zweite freie Training als die wichtigste Übungseinheit des Wochenendes", erläuterte Mercedes-Technikdirektor Paddy Lowe.

Als die Zeit der Flutlichter anbrach, fuhr Hamilton als Erster auf den Kurs. Rosberg folgte. Hamilton klagte gleich über kleinere Probleme mit dem Getriebe und war in der Garage erst mal zum Warten gezwungen. Und wieder holte sich Rosberg die erste Bestzeit. Doch Hamilton schlug mit einer Runde in 1:40,861 Minuten zurück, lag aber gerade mal 0,079 Sekunden vorn.

In der WM-Wertung führt Rosberg mit zwölf Punkten. Schafft er es beim Rennen auf das Podium, ist er unabhängig vom Abschneiden Hamiltons der dritte deutsche WM-Champion. "Ich bin hier, um zu gewinnen", sagte Rosberg. "Ich kann es hinbekommen, und nur darauf konzentriere ich mich."