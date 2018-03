Mercedes-Fehler beim Formel-1-Auftakt Verrechnet

Szene des Rennens: Am Ende der 25. Runde ging Sebastian Vettel in die Box - während einer virtuellen Safety-Car-Phase. Lewis Hamilton musst in dieser Zeit mit gedrosseltem Tempo fahren und hatte seine Reifen bereits gewechselt. Die Entscheidung brachte Vettel den Sieg, er blieb nach dem Stopp knapp vorn. "Von dem Moment an bis zum Ende konnte ich nicht glauben, was da passiert war", sagte Hamilton nach dem Rennen. Sein Team war davon ausgegangen, dass Vettels Vorsprung nicht reichen könne.

Startaufstellung (Top Ten): Hamilton - Räikkönen - Vettel - Verstappen - Magnussen - Grosjean - Hülkenberg - Ricciardo - Sainz - Hamilton

Das Ergebnis: Vettel gewinnt vor Hamilton, Kimi Räikkönen komplettiert im zweiten Ferrari das Podest. Hier geht's zur Meldung.

INITIAL CLASSIFICATION - LAP 58/58



Sebastian Vettel takes his third win in Australia



Die fehlenden Sekunden: Nicht nur Hamilton, das ganze Mercedes-Team war überrascht, als Vettel auch nach dem Boxenstopp vorn blieb. Teamchef Toto Wolff klärte auf: Die Strategie-Software bei Mercedes war Schuld. Sie hatte errechnet, dass Vettels Vorsprung trotz der Safety-Car-Phase nicht reichen würde, lag aber um etwa fünf Sekunden daneben. Hamilton konnte nicht so schnell aufholen, wie gedacht. Und so tauchte Vettel nicht hinter Hamilton auf, sondern vor ihm.

Die Startphase: So spannend das Rennen noch wurde - nach dem Start wollte sich wohl so manch ein Zuschauer, der sich nach der Zeitumstellung mühsam aus dem Bett gequält hatte, direkt wieder hinlegen - und sah sich in seiner Sorge um fehlende Spannung in der Formel 1 bestätigt. Denn der Auftakt der neuen Saison verlief herzlich unspektakulär. In der Spitzengruppe gab es nur ein Überholmanöver: Kevin Magnussen (Haas) fuhr an Max Verstappen (Red Bull) vorbei und war damit Vierter.

Boxenstopps für die Fans: Wer in den vergangenen Jahren die Formel 1 beim Pay-TV-Sender Sky gewöhnt war, für den war das erste Rennen der neuen Saison wohl ein Nerventest. Sky überträgt nicht mehr, der neue Streamingdienst "F1 TV" ist noch nicht bereit. Und so überträgt in Deutschland derzeit nur RTL - und zwar wie gewohnt mit Werbung, zum Ärger der bisherigen Sky-Zuschauer.

Kurzes Debüt: Für Sergej Sirotkin war das erste Formel-1-Rennen seiner Karriere schon in der sechsten Runde wegen eines Bremsdefekts beendet. Und die übrigen Neulinge? Pierre Gasly schied ebenfalls aus, Brendon Hartley wurde 15. und belegte damit den letzten Platz der Fahrer, die nicht ausgeschieden sind. Charles Leclerc war auf Rang 13 der beste Debütant.

Zahlenspiele: 199 Rennen, 48 Siege. Das ist die Bilanz von Sebastian Vettel. Und: In Australien fuhr der Deutsche zum 100. Mal aufs Podest.

Verstappen überdreht: Gleich beim Start verlor Max Verstappen seinen vierten Platz an Magnussen. Das wollte der Niederländer natürlich nicht akzeptieren und fuhr anschließend sehr aggressiv - vielleicht zu aggressiv. Erst leistete er sich noch ein paar Ungenauigkeiten in den Kurven, dann kam es sogar zu einem Dreher. Verstappen wurde letztlich nur Sechster.

Endlich zuverlässig: Vor der Saison hatten McLaren und Toro Rosso die Motor-Lieferanten getauscht. Toro Rosso fährt nun mit einem Honda-Motor, der im Vorjahr noch Fernando Alonso viele Punkte gekostet und den Spanier phasenweise in den Wahnsinn getrieben hatte. Auf seinen Renault-Motor konnte sich Alonso nach technischen Problemen in der Saisonvorbereitung nun verlassen - und wurde direkt Fünfter. Mit Gasly schied bei Toro Rosso hingegen ein Fahrer mit einem Motorschaden aus.

Debakel statt Sensation: Das Team Haas war auf dem Weg zu einem spektakulären Auftakt - und erlebte doch ein Debakel. Kevin Magnussen und Romain Grosjean schieden kurz nacheinander aus - jeweils direkt nachdem sie auf Platz vier liegend in die Box gefahren waren. Magnussens Auto hatte ein Problem an der Radaufhängung, bei Grosjean wurde ein Reifen beim Stopp nicht richtig montiert (Hier droht sogar noch eine Strafe, weil Haas das unsichere Auto freigab). So waren nicht nur die sicher geglaubten Punkte verloren, Haas entschied durch die folgende Safety-Car-Phase auch unfreiwillig das Rennen.

Erkenntnis des Rennens: Die Angst vor der großen Langeweile, sie war vor der neuen Formel-1-Saison wieder einmal groß - genau wie schon 2017. Und wieder könnte sie unbegründet gewesen sein: Eine überraschende Reihenfolge auf dem Podest beim ersten Rennen in Australien und spannende Geschichten hinter den Spitzenteams machen Lust auf die neue Saison.