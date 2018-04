Formel 1 Ferrari dominiert das Training in Bahrain

Ferrari hat das zweite Formel-1-Training in Bahrain dominiert. Nur eine Hundertstelsekunde hinter seinem finnischen Teamkollegen Kimi Räikkönen wurde Sebastian Vettel in Sakhir Zweiter.

Die beiden Scuderia-Fahrer waren auf ihren besten Runden mehr als eine halbe Sekunde schneller als die Mercedes-Piloten Valtteri Bottas (+0,563 Sekunden) und Lewis Hamilton (+0,655). Vor allem der britische Titelverteidiger leistete sich einige Fahrfehler und muss in der Qualifikation am Samstag noch zulegen.

Ferraris Freude wurde durch eine Panne beim Test-Reifenwechsel getrübt: Räikkönen musste kurz nach der Ausfahrt aus der Box seinen Boliden abstellen - die Mechaniker hatten ein Rad nicht richtig verschraubt. Dies könnte noch eine Strafe nach sich ziehen.

Hamilton und auch Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hatten im Vorfeld ein enges Duell mit Ferrari prognostiziert und die Roten aufgrund der Streckencharakteristik stärker als in Down Under eingeschätzt. Dort war Vettel vor zwei Wochen ein glücklicher Auftaktsieg gelungen.

Einen durchwachsenen Trainingstag erwischte Red Bull. In der ersten Session hatte Max Verstappen seinen Boliden gleich in der ersten Runde mit technischen Problemen abstellen müssen. Der Niederländer kam kurz vor der Boxengasse zum Stehen und schob sein Auto eigenhändig zu den Mechanikern. Zwar gelangen Verstappen im zweiten Training zumindest gewertete Runden, zufrieden konnte der 20-Jährige als Fünfter (+0,928) angesichts des Rückstandes zu Ferrari und Mercedes aber nicht sein. Sechster wurde der Australier Daniel Ricciardo im zweiten Red Bull (+0,934). Nico Hülkenberg beendete das Training im Renault auf dem siebten Platz (+1,403).

Am Samstag findet das Qualifying (17 Uhr MESZ) statt, am Sonntag folgt um 17.10 Uhr das Rennen unter Flutlicht (TV: RTL; Liveticker SPIEGEL ONLINE).