Formel-1-Rennen in Baku Wir bremsen nicht für Menschenrechte

Die Einwohner Bakus kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Senioren vergessen den Trubel um sich herum und spielen am Straßenrand Schach. Auf dreispurigen Hauptstraßen werden vierte oder gar fünfte Spuren eröffnet, Hupen hilft beim Kampf um Zentimeter. Und selbst die massiven Absperrungen für das Formel-1-Rennen werden stoisch zur Kenntnis genommen. Es gibt ja noch andere Wege - und allzu lautes Meckern ist in Gegenwart der vielen Soldaten verpönt, die in grellen Neonwesten gekleidet die meterhoch abgeriegelte Strecke vor neugierigen Blicken schützen.

Wenn die Bedeutung der Formel 1 für das Land Aserbaidschan und die Stadt Baku zur Sprache kommt, gehen die Meinungen jedoch auseinander. Vor allem in der Mittelschicht und in intellektuellen Kreisen ist das Rennen umstritten. "Zu teuer, kein Bezug zu unserem Land, wir haben wahrlich andere Probleme", lauten die Vorwürfe. Namentlich genannt werden will jedoch keiner, zu groß ist die Angst vor Verfolgung.

Zum zweiten Mal gastiert die Formel 1 in der Hafenstadt am Kaspischen Meer, am heutigen Sonntag (15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL und Sky) soll der Titelkampf von Sebastian Vettel und Lewis Hamilton weitergehen. "Wir möchten das Land unabhängiger vom Öl machen", sagt Arif Rahimov, Promoter des Großen Preises von Aserbaidschan, im Gespräch mit dem SPIEGEL. "Deshalb soll der Tourismus gestärkt werden. Wir haben in Baku mit der attraktiven Stadt, der Nähe zum Wasser und den Stränden beste Voraussetzungen."

Tatsächlich liegt die Rennstrecke, die auch durch Teile der Altstadt führt, unweit der kilometerlangen Hafenpromenade. Was nach Urlaub klingt, sieht aus wie die Invasion von Außerirdischen. Zwischen zwei 500 Meter voneinander entfernten Hoteltürmen ist das Raumschiff Formel 1 mit all seiner Logistik gelandet und hat innerhalb weniger Tage aus dem Nichts das Fahrerlager, die Boxengasse und die VIP-Bereiche aufgebaut. Zur Besatzung des Raumschiffs gehören die Mitarbeiter der Rennställe - aber auch Hunderte Volunteers in einheitlicher Kleidung.

15 Kilometer nordöstlich, unweit des Nationalstadions von Baku, sitzt eine Gruppe junger Männer zusammen und debattiert über die Formel 1 in ihrer Stadt. Hier, abseits des Glamours der in den vergangenen Jahren mit modernen Hochhäusern veränderten Innenstadt, hat die Propaganda ihre Wirkung nicht verfehlt. "Aserbaidschan braucht solche Events wie die Formel 1", ist die einhellige Meinung. Nur so könne das seit 1991 unabhängige Land den nötigen Bekanntheitsgrad in der Welt erhalten.

Umgerechnet 90 Euro kostet das günstigste Tagesticket für das Rennen - bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 560 Euro. Die jungen Männer, allesamt arbeits- sowie orientierungslos und klare Verlierer der aktuellen Wirtschaftskrise, stören sich aber nicht an der Preisstruktur: "Wir interessieren uns gar nicht für die Formel 1, also würden wir auch nicht hingehen."

Die Formel 1 ist eine Veranstaltung für die Elite des Landes.

Mittlerweile hat sich die Runde in einer der traditionellen Teestuben der Stadt vergrößert. Ein Vater und mehrere Onkel haben sich dazugesellt und schnell wird über Politik gesprochen. "Präsident Ilham Alijew ist ein großartiger Mann", heißt es in einer lautstarken Diskussion - ohne Widerspruch. "Er hat uns Reichtum gebracht, wir leben in Sicherheit und wir werden ihn auch bei der nächsten Wahl wieder unterstützen. Und bei der übernächsten." Beim Thema Menschenrechte wird die Runde dann leiser, das ist in Aserbaidschan ein brisantes Thema.

Dank des Alijew-Clans ist Aserbaidschan eine Autokratie

Besagter Ilham Alijew steht seit dem Tod seines Vaters Gejdar Alijew 2003 an der Spitze des Landes und hat die durch Korruption, Clan-Wirtschaft und manipulierte Wahlen geprägte Herrschaft nach dem Zerfall der Sowjetunion weitergeführt. Menschenrechtsorganisationen beklagen seit Jahren eklatante Verletzungen westlicher Standards, auf der 2017 veröffentlichten Rangliste der Pressefreiheit von "Reporter ohne Grenzen" steht Aserbaidschan auf Position 162.

"Es gibt keine Meinungsfreiheit", sagte Wenzel Michalski von Human Rights Watch vor wenigen Wochen dem Deutschlandfunk: "Es gibt keine Freiheit sich irgendwie zu versammeln, zu demonstrieren. Jede Opposition wird ausgeschaltet." Mittlerweile sind die Sicherheitsbehörden sogar dazu übergegangen, Angehörige von Oppositionellen zu bestrafen und zu verfolgen. Im Mittelpunkt steht für Alijew, dessen Familie massiv vom Öl-Boom der Neunzigerjahre profitierte, die Maximierung des eigenen Reichtums und die Begünstigung seiner Clan-Mitglieder.

Ein Mittel zum Zweck ist seit Jahren der Sport. Los gingen die großen Propaganda-Veranstaltungen 2012 mit dem Eurovision Song Contest. Zuvor hatte es schon WM- und EM-Qualifikationsspiele im Fußball gegen die deutschen Nationalmannschaft gegeben, 2015 folgte die pompöse Premiere der Europaspiele und nun gastiert seit zwei Jahren die Formel 1 in Baku. Der Höhepunkt soll die Fußball-EM 2020 werden, mit vier Spielen in Baku.

Geld spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Der staatliche Ölkonzern Socar soll als Uefa-Sponsor bis zu 80 Millionen Euro gezahlt haben. Bei der jährlich zu entrichtenden Antrittsgebühr für die Formel 1 schwanken die Zahlen zwischen 30 und 50 Millionen Euro. Und in der Regel schweigt der Sport zur Kritik an Aserbaidschan.

Dreht sich der Wind an der Formel-1-Spitze?

Den Höhepunkt der Augen-zu-und-durch-Mentalität hatte im vergangenen Jahr der mittlerweile entmachtete Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone geliefert. "Wenn ihr von Menschenrechten redet", sagte der damals 85 Jahre alte Brite, "dann geht erstmal raus und findet Antworten auf die Frage, was das eigentlich ist."

Wenn das Wort Menschenrechte auch nicht vorkommt, so klingt das bei den neuen Verantwortlichen schon etwas kritischer. "Aserbaidschan zahlt uns viel Geld für Rennen", hatte Greg Maffei, CEO des Formel-1-Eigentümers Liberty Media im vergangenen März gesagt: "Es wird aber nichts für die langfristige Stärkung der Marke und die Gesundheit unseres Geschäfts getan." Es folgte ein Dementi des Ecclestone-Nachfolgers Chase Carey, doch vor dem Abflug nach Baku legte der US-Amerikaner selbst nach: "Diesem Sport war durch einen immer nur kurzsichtigen Fokus auf schnelle Geschäfte wenig gedient, weil Strategie und Vision ebenso fehlten wie der Wille zu Investitionen."

Baku-Promoter Rahimov fühlt sich nicht angesprochen. "Die Kritik ging gar nicht in unsere Richtung, sondern war an die alte Führung gerichtet. Chase Carey verantwortet die Formel 1 und hat mir versichert, wie zufrieden er mit dem ist, was er hier gesehen hat." Baku hat einen gültigen Zehnjahresvertrag, Rahimov will diesen erfüllen und "wir können ihn auch gerne verlängern".

So wie der Alijew-Clan dank seiner Repressalien keine Revolution von unten fürchten muss, ist in der Formel 1 vorerst auch keine offene Konfrontation von oben zu befürchten. Baku ist im vorläufigen Rennkalender für 2018 fest verankert.

Dann landet das Raumschiff zum dritten Mal.