Ferraris Fehler in Barcelona Heute kein Treppchen für dich

Fehlentscheidung des Rennens: In der 41. Runde wurde das virtuelle Safety Car aktiviert, weil Esteban Ocon (Force India) neben der Strecke stand. Ferrari reagierte und holte Sebastian Vettel (Ferrari) zum zweiten Mal in die Box, damit der Deutsche das Rennen auf frischen Reifen zu Ende bringen konnte. Vettel gab seinen zweiten Platz her und kam hinter Valtteri Bottas (Mercedes) und Max Verstappen (Red Bull) wieder auf die Strecke. Aber: Die Reifen der Konkurrenten bauten nicht ab, Vettel eroberte seinen hergeschenkten Platz nicht mehr zurück.

Das Ergebnis: Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Spanien vor seinem Teamkollegen Bottas und Verstappen gewonnen. Seinen Vorsprung auf Vettel in der Gesamtwertung hat der Weltmeister damit auf 17 Punkte vergrößert. Hier geht's zur Meldung.

Die Startaufstellung (Top Ten): Hamilton - Bottas - Vettel - Räikkönen - Verstappen - Ricciardo - Magnussen - Alonso - Sainz - Grosjean

Die Startphase: Vettel ging in der ersten Kurve außen an Bottas vorbei. Wenig später wurde das Safety Car auf die Strecke geschickt. Romain Grosjean (Haas) hatte sich durch einen Fahrfehler gedreht, Nico Hülkenberg (Renault) und Pierre Gasly (Toro Rosso) hatten keine Chance noch auszuweichen, und fuhren in das Auto des Franzosen. Alle drei schieden aus. Am Ende von Runde sechs ging das Safety Car wieder in die Boxengasse.

Frust in Runde eins: 22 Punkte hatte Nico Hülkenberg in den ersten drei Rennen geholt. Nun ist der Deutsche zum zweiten Mal in Folge ausgeschieden. Hülkenberg zeigte sich frustriert, weil sein Rennen durch Grosjeans Fehler so früh beendet war: "Einmal wieder sehr gut gemacht, der alte Fliegenfänger", wetterte der 30-Jährige in Richtung des Franzosen: "Jede Wochenende aufs Neue ist es eine Show mit ihm. Ich weiß nicht, wie oft er sich dreht."

Wieso trifft es immer Nico Hülkenberg, es ist doch zum Mäuse melken #Formel1 — nathalie (@nathalie_bstdt) 13. Mai 2018

Der traurigste Fan der Welt: Vor einem Jahr war Räikkönen in Barcelona früh ausgeschieden - und sorgte für große Trauer bei einem jungen Anhänger auf der Tribüne. Diesmal durfte Räikkönen etwas länger mitfahren, beendete das Rennen aber wieder vorzeitig. Laut RTL war der kleine Junge wieder an der Strecke.

Reifenstreit: Lieferant Pirelli hatte die Lauffläche der Pneus vor dem Rennen in Spanien um 0,4 Millimeter verringert. Damit sollte die Blasenbildung, die bei den Testfahrten in Barcelona aufgefallen war, verhindert werden. Ferrari beschwerte sich, dass die Änderung vor allem Mercedes half. Der deutsche Rennstall wies das als "Stuss" zurück. Ohnehin entschied letztlich ein technischer Fehler bei Räikkönen und eine Fehlentscheidung bei Vettel für das schlechte Abschneiden Ferraris.

Erfolgreicher Bruchpilot: Max Verstappen gilt schon lang als eins der hoffnungsvollsten Talente der Rennklasse - auch wenn er immer wieder durch zu viel Aggressivität auffiel. Das gilt besonders für die aktuelle Saison. In Australien drehte er sich wegen eines Fehlers, in Bahrain kollidierte er mit Hamilton, in China mit Vettel, in Baku mit Ricciardo. In Barcelona fuhr er nun in Williams-Pilot Lance Stroll hinein und beschädigte seinen eigenen Frontflügel. Diesmal blieb der Unfall aber ohne Konsequenzen. Durch den Ferrari-Fehler reichte es sogar für Verstappens ersten Podestplatz der Saison.

LAP 43/66



The VSC ends, and Verstappen hits the back of Lance Stroll



His front wing endplate is damaged as a result#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/0wY2jwiu7y — Formula 1 (@F1) 13. Mai 2018

Der große Fernando: Fünftes Rennen, zum fünften Mal in den Punkten. Neben Vettel und Hamilton hat das nur Fernando Alonso (McLaren) geschafft. In der Gesamtwertung ist er damit Siebter.

Erkenntnis des Rennens: Vor der Saison war die große Mercedes-Langeweile erwartet worden. Nun gab es den ersten Doppelsieg der Silberpfeile - in einem an der Spitze sehr ereignislosen Rennen. Das Wochenende zeigt einmal mehr: Bei Ferrari muss alles passen, damit das Team Mercedes gefährlich werden kann. So war es bei den ersten beiden Rennen und den Siegen Vettels. Noch viel mehr technische Defekte und taktische Fehler darf sich der Rennstall nicht erlauben.