Hamiltons Sieg in Belgien Im Stile eines Weltmeisters

Verstappen-Wahnsinn: Die Veranstalter des Großen Preises von Belgien meldeten schon vor Wochen den größten Zuschauerandrang seit 2001. Mehr als 260.000 Fans pilgerten an diesem Wochenende an die Strecke, viele von ihnen aus den Niederlanden - Max Verstappen sei Dank. Am Renntag sorgte das schon früh für kilometerlange Schlangen an den Autobahnausfahrten rund um den Circuit de Spa-Francorchamps. Die vielen Fans sollten bitter enttäuscht werden.

Der Wahnsinn von Spa. pic.twitter.com/U5CS0F7ug3 — Marcus Krämer (@derkraemer85) 27. August 2017

Die Startaufstellung:

Hamilton - Vettel - Bottas - Räikkönen - Verstappen - Ricciardo - Hülkenberg - Pérez - Ocon - Alonso.

Das Ergebnis: Start-Ziel-Sieg für Lewis Hamilton. Der Brite fuhr souverän an der Spitze vor Sebastian Vettel. Der Ferrari-Pilot wurde Zweiter, Daniel Ricciardo (Red Bull) komplettierte das Podium. Hier geht es zur Rennmeldung.

Besondere Ehrenrunde: Michael Schumacher war in Belgien nicht nur Gesprächsthema, weil Hamilton seinen Poleposition-Rekord eingestellt hatte. Vor dem Rennen drehte Sohn Mick, aktuell Formel-3-Fahrer, eine Ehrenrunde im ersten Weltmeisterauto seines Vaters von 1994. Vor fast genau 25 Jahren hatte Schumacher sein erstes von insgesamt 91 Formel-1-Rennen gewonnen - beim Großen Preis von Belgien.

DPA Mick Schumacher

Die Startphase: Sehr sauber, sehr unspektakulär. Alle Top-Fahrer hielten ihre Position und blieben eng beieinander. Hamilton schaffte es nicht, sich abzusetzen. Alonso zeigte den besten Start und fuhr von Platz zehn auf Position sieben, profitierte davon aber nur kurzfristig, dazu später mehr.

Verstappens Déjà-vu: Im vergangenen Jahr war es die erste Runde, in diesem die achte. Dann rollte Verstappens Red Bull in der legendären Vollgaskurve "Eau Rouge" aus - genau vor den vielen niederländischen Fans. In diesem Jahr war es bereits sein sechster Ausfall. Und so wurde Verstappen nicht müde, den Kopf zu schütteln. Sein kurzer Kommentar: "Unglaublich. Ich kann das nicht glauben."

Die Sehnsucht des Spaniers: Nach seinem beeindruckenden Start verlor Alonso in einem chancenlosen McLaren-Honda die gewonnenen Plätze extrem schnell wieder. Es folgten mehrere wütende Funksprüche. Unter anderem: "Ich möchte bis zum Ende des Rennens Ruhe haben." Er träumte wohl schon von einem neuen Cockpit. Für die kommende Saison gelten Renault und Williams als realistische Optionen. Das Ende in Belgien kam dann aber doch früher als gedacht: In Runde 27 musste Alonso sein Auto wegen erneuter technischer Probleme abstellen.

Alonso is at boiling point. He's having none of it now. Imagine what he'll be like in Monza, if he still wants to race then . #F1 #BelgianGP — David (@DavidTyrrellF1) 27. August 2017

Force Indias Déjà-vu: Sehr lange Zeit passierte an der Spitze nur wenig. Kimi Räikkönen fiel durch eine Strafe zurück, Ricciardo rückte auf. Erst Sergio Pérez und Esteban Ocon machten es noch mal besonders spannend. Wie schon in Baku gab es eine teaminterne Kollision: Pérez fuhr in der 30. Runde in seinen Teamkollegen hinein, beide Autos wurden beschädigt und mussten in die Box. Das Safety-Car kam auf die Strecke.

Die zweite Startphase: Am Ende von Runde 33 ging das Saftey-Car wieder in die Box. Die Reihenfolge der Fahrer beim "Neustart": Hamilton - Vettel - Bottas - Ricciardo - Räikkönen. Vettel attackierte Hamilton, aber der Brite verteidigte seine Führungsposition. Dahinter wurde Valtteri Bottas sowohl von Ricciardo als auch von Räikkönen überholt.

War's das für Bottas? Beim Neustart fiel der Finne nicht nur um zwei Plätze zurück, sondern verlor auch wichtige Punkte in der WM-Wertung. Der Abstand auf Spitzenreiter Vettel (220 Punkte) beträgt 41 Punkte. Und vielleicht noch wichtiger: Bottas liegt nun 34 Punkte hinter seinem Teamkollegen Hamilton (213), der schließlich souverän zum Sieg fuhr und an Vettel heranrückte. So scheint es eine Frage der Zeit zu sein, bis Mercedes voll auf Hamilton setzt und Manöver wie in Ungarn, als Hamilton einen Platz an Bottas zurückgegeben musste, unterlässt.

Erkenntnis des Rennens: Hamilton hatte zwei kritische Momente zu überstehen (Start und Neustart) und meisterte beide sehr souverän. So sicherte sich der Mercedes-Pilot seinen fünften Sieg im zwölften Rennen. Aber Vettel war ebenfalls sehr schnell und blieb stets dicht hinter dem dreifachen Weltmeister. Für das kommende Wochenende in Monza, ebenfalls eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, macht das Hoffnung für Ferrari.