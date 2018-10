Formel 1 Räikkönnen siegt in den USA - WM-Entscheidung vertagt

Die WM-Entscheidung in der Formel 1 ist verschoben: Lewis Hamilton kam beim Großen Preis der USA als Dritter ins Ziel. Sein Konkurrent Sebastian Vettel wurde Vierter. Hamilton kann frühestens am 28. Oktober in Mexiko zum fünften Mal Weltmeister werden.

Das Rennen in Austin gewann Kimi Räikkönen im Ferrari. Für den Finnen war es der erste Saisonsieg, der erste Erfolg seit mehr als fünf Jahren und der insgesamt 21. gewonnene Grand Prix seiner Karriere. Zweiter wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der von Platz 18 gestartet war.

TOP TEN (CHEQUERED FLAG)



RAI

VER

HAM

VET

BOT

HUL

SAI

OCO

MAG

PER#USGP #F1 pic.twitter.com/YO3tchypKk — Formula 1 (@F1) 21. Oktober 2018

In der Fahrerwertung steht Mercedes-Pilot Hamilton nun bei 346 Punkten, Vettel hat 276 Punkte und nur noch eine rechnerische Chance, den Rückstand von aktuell 70 Punkten in den drei verbleibenden Rennen aufzuholen. Dafür müsste der Deutsche dreimal gewinnen, und Hamilton darf nur noch maximal vier Punkte holen.

Vor dem Start sah es noch danach aus, als sollte Hamilton seinen Titel schon in den USA verteidigen. Der 33-Jährige ging von der Poleposition ins Rennen. Zudem hatte er die vergangenen vier Rennen und auch in den USA zuletzt vier Mal in Folge gewonnen. In der laufenden Saison profitierte der Mercedes-Pilot immer wieder von Patzern der Konkurrenz in entscheidenden Situationen.

Hamilton verliert die Führung, Vettel zehn Plätze

Danach sah es auch kurz nach Rennbeginn in Austin aus: Räikkönen gewann zwar den Start gegen Hamilton mit einem schönen Manöver in der ersten Kurve. Aber der strafversetzte Vettel drehte sich nach einem Zweikampf mit Daniel Ricciardo und fiel noch in der ersten Runde von Position fünf auf Platz 15 zurück.

AFP Vettel dreht sich

Danach startete Vettel zu einer beeindruckenden Aufholjagd, die ihn bereits in der 13. Runde zurück auf den fünften Platz führte. Doch mit dem Sieg hatte der 31-Jährige nichts mehr zu tun, er kam auch nicht ernsthaft in die Nähe des Podiums. In der letzten Runde sicherte er sich mit einem Überholmanöver gegen Valtteri Bottas den vierten Platz.

Hamilton hatte früh frische Reifen aufgezogen und die Führung in der 22. Runde zunächst zurückerobert, als Räikkönen in die Box musste. Danach bauten die Reifen des Mercedes-Fahrer jedoch massiv ab, sein Vorsprung auf den Finnen von Anfangs knapp 18 Sekunden schmolz. In der 38. Runde reagierte Hamilton mit seinem zweiten Boxenstopp, er fiel dadurch auf Position vier zurück. Ein letzter Angriff auf Verstappen scheiterte in der vorletzten Runde, Hamilton wurde Dritter.

Im Rennkalender stehen noch drei Rennen: Am 28. Oktober kommt es zum Großen Preis von Mexiko, anschließend geht es nach São Paulo (11. November) und zum Saisonfinale nach Abu Dhabi (25. November).