WM-Kampf in der Formel 1 Was sind schon 23 Punkte

Der Suzuka International Racing Course war schon oft ein Ort der Entscheidung. Elfmal ist hier bereits der WM-Titel der Formel 1 vergeben worden, unvergessen sind die Duelle zwischen Alain Prost und Ayrton Senna, die hier Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger gleich dreimal den WM-Triumph unter sich ausmachten und dabei zweimal kollidierten.

Heute, über 25 Jahre später, heißen die Rivalen im Kampf um die WM Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Wie damals Prost und Senna bei McLaren fahren auch sie im selben Team. Entscheiden wird sich ihr WM-Duell in Suzuka nicht, aber zuspitzen.

Momentan führt Rosberg die Gesamtwertung mit 23 Punkten Vorsprung an. Gewinnt er in Japan - oder baut er den Vorsprung vor Hamilton auf mindestens 29 Punkte aus -, kann es der Brite aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Selbst wenn Hamilton die letzten vier Rennen gewinnt, reichen Rosberg jeweils zweite Plätze zum Gesamtsieg.

So klingen 23 Punkte Vorsprung ziemlich deutlich. Doch letztlich reicht Hamilton ein Sieg in Japan (Sonntag 7 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) und ein Ausfall Rosbergs oder eine schlechtere Platzierung als Platz neun, um seinerseits in Führung zu gehen. Klingt zu theoretisch? Wie schnell es gehen kann, hat der Große Preis von Malaysia gezeigt. Rosberg entging nach einer Kollision mit Sebastian Vettel nur knapp einem Ausfall. Er wurde am Ende Dritter und profitierte von einem Motorschaden des klar in Führung liegenden Hamiltons.

"Irgendjemand will nicht, dass ich dieses Jahr gewinne"

Nach dem folgenschweren Schaden an Hamiltons Kurbelwellenlager in Sepang wird Mercedes in den letzten fünf Rennen besonders sorgfältig auf seine Maschinen achten. Niemals solle ein Defekt über die WM entscheiden, betont Motorsport-Chef Toto Wolff immer wieder. Hamilton machte der Zwischenfall länger zu schaffen. Es könne nicht sein, dass von 43 Mercedes-Motoren immer nur seine kaputtgingen, sagte er verärgert: "Irgendjemand will nicht, dass ich dieses Jahr gewinne."

Von dieser Verschwörungstheorie hat Hamilton nach einem Krisen-Treffen wieder Abstand genommen. Der Eindruck aber bleibt: Hamilton ist sehr angespannt. Kein Wunder, für ihn ist die Situation neu. Seit 2014, seinem zweiten Jahr bei Mercedes, fährt Hamilton um den WM-Titel mit; seitdem ist er immer als Führender in das letzte Saisonviertel gestartet - und wurde am Ende immer Weltmeister. Dass er mit Druck umgehen kann, hat Hamilton also bewiesen. Aktuell gelingt ihm das jedoch nicht.

Es ist diese Disziplin, in der eigentlich Rosberg der Schlechtere von beiden war. Immer wieder machte er Fehler, wenn es drauf ankam. Dazu kommen zwei weitere Faktoren: das Momentum und die Bilanz im Saisonendspurt.

Rosbergs Glück

Hamilton und Rosberg fahren seit 2013 zusammen für Mercedes. Im jeweils letzten Saisonviertel, das heißt in den letzten vier beziehungsweise fünf Rennen einer Saison, war Rosberg zweimal besser als der Teamkollege, 2013 und 2015. Gebracht hat dem Deutschen der gute Endspurt aber beide Male nichts: Beim ersten Mal wurde Vettel Weltmeister, beim zweiten Mal war die WM bereits zugunsten Hamiltons entschieden. Das könnte sich dieses Jahr ändern.

Alle vier Rennen nach der Sommerpause hat Rosberg vor Hamilton beendet, drei davon hat er gewonnen. Wie er in die Saison gestartet ist, so kam er auch aus der Pause. Rosberg hat einen Lauf, und er hat Glück. In Singapur gewann er auf schlechteren Reifen und mit vermeintlich falscher Taktik. In Malaysia konnte er nach dem Crash mit Vettel weiterfahren und Platz drei sichern.

Rosberg hat sich dieses Glück erarbeitet. Es ist das Glück des Tüchtigen, das ihm den Titel bringen könnte.