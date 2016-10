Formel 1 in Mexiko Überholen an der ersten Base

Seit dem vergangenen Jahr tragen die Baseballer der Diablos Rojos del México ihre Heimspiele im neuen Fray Nano aus. Die Profis des Rekordmeisters mussten weichen, weil durch ihre alte Arena nun eine Formel-1-Strecke verläuft. Dort wird am Sonntag zum zweiten Mal der Große Preis von Mexiko (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: Sky, RTL) ausgetragen.

Fast 15 Jahre lang war das Estadio Foro Sol die Heimat der Diablos Rojos. Seit der Rückkehr der Formel 1 nach Mexiko vor einem Jahr steht es für ein Novum im Rennkalender. Zu verdanken haben das die Formel-1-Fans dem deutschen Architekten Herrmann Tilke. Denn noch weiter zurück als das Eröffnungsspiel im Foro Sol liegt der bis 2015 letzte Formel-1-Grand-Prix. Den gewann 1992 Nigel Mansell und Michael Schumacher holte auf Rang drei den ersten Podestplatz seiner Karriere. Das ist lange her, dementsprechend musste der Kurs natürlich nachgerüstet werden. Tilke, verantwortlich für nahezu alle neuen Strecken der Formel 1, hat das übernommen.

Schnellste Strecke nach Monza

Dabei wurde am Streckenverlauf kaum etwas verändert. Es ging bei der Modernisierung in erster Linie um Sicherheitsvorgaben. Auslaufzonen mussten verlängert und Kurven etwas entschärft werden. So auch die berühmte Steilkurve Peraltada kurz vor der Start- und Zielgeraden. Die langgezogene 180-Grad-Kurve führte einmal um das Estadio Foro Sol herum. Tilke hat kurz vor der Einfahrt einen scharfen Rechtsknick eingebaut, der bringt die Fahrer in eine Kurvenkombination durch das Stadion und dann im Scheitelpunkt der Peraltada wieder zurück auf die Strecke. Das sorgt für spektakuläre Überholmanöver zwischen den Tribünen.

Neben einer weiteren Kurvenkombination am Ende des ersten Sektors ist das Stück durch das Foro Sol allerdings auch die einzige Passage, an der es wirklich eng wird. Ansonsten geht es im Autódromo Hermanos Rodríguez sehr viel geradeaus. Nicht nur deswegen war der Große Preis von Mexiko in der Vorsaison nach dem von Italien der zweitschnellste. Mexiko-Stadt liegt in etwa 2000 Meter Höhe, da wird die Luft schon dünner. Der geringere Luftwiderstand ermöglicht höhere Geschwindigkeiten.

Doch die Höhe hat auch Auswirkungen auf die Maschinen. Die Motoren werden bei den hohen Geschwindigkeiten stark belastet, die Kühlung ist in der dünnen Luft dazu schwieriger. Und natürlich muss bei hohem Tempo vor den Kurven härter abgebremst werden. Das wiederum beansprucht die Bremsen. Die Gefahr eines technischen Defekts ist also größer.

Bei Mercedes möchte das bestimmt niemand hören. Dass der WM-Kampf durch einen solchen technischen Defekt entschieden wird, wäre für die Silberpfeile eine Katastrophe. Doch genau das könnte in Mexiko passieren: Wenn Nico Rosberg gewinnt und Lewis Hamilton ausscheidet oder - aus welchen Gründen auch immer - nicht mehr als einen Punkt holt, also maximal Zehnter wird, ist Rosberg Weltmeister.

Rosbergs theoretische Chance auf den ersten WM-Titel

Der Deutsche ist als Vorjahressieger der einzige Fahrer aus dem aktuellen Feld, der in Mexiko schon gewonnen hat. Logisch, denn das bis dahin letzte Rennen dort liegt fast 25 Jahre zurück. Er ist aber auch der einzige Pole-Starter und er hält den Rennrundenrekord - auf dieser Strecke. Denn ihm gelang ein Start-Ziel-Sieg, ein Home Run sozusagen, um ein bisschen beim Baseball zu bleiben. Er war der Auftakt von saisonübergreifend sieben Siegen in Folge.

Insgesamt wurde der Mexiko-GP in der Formel 1 bisher 16-mal ausgetragen. In den 16 Rennen gab es 13 verschiedene Sieger. Nur Jim Clark, Alain Prost und Mansell konnten in Mexiko zweimal gewinnen - und sind damit Rekordsieger.

Die Rückendeckung des Publikums hat der Deutsche allemal. Keinen anderen, mal abgesehen von ihrem Landsmann Sergio Pérez, haben die Zuschauer im Vorjahr so sehr gefeiert. Mit Esteban Gutiérrez (Haas-Team) ist sogar ein zweiter Mexikaner dabei. Die Siegerehrung wird übrigens, wie vergangenes Jahr, wieder im Estadio Foro Sol stattfinden. Vielleicht wieder nach einem Home Run - und vielleicht ja mit einem Weltmeister.