Formel 1 in Monaco Räikkönen holt erste Poleposition seit 2008

Kimi Räikkönen hat seinem Ferrari-Teamkollegen Sebastian Vettel die Poleposition für das Formel-1-Rennen in Monaco weggeschnappt. Der Finne war in der Qualifikation in Monte Carlo 0,043 Sekunden schneller als der deutsche WM-Spitzenreiter. Dritter wurde Mercedes-Pilot Valtteri Bottas. Für Räikkönen ist es die erste Poleposition seit dem Frankreich-Rennen 2008.

Einen Dämpfer musste Lewis Hamilton hinnehmen. Der WM-Zweite und Vorjahressieger schied als 14. bereits im zweiten Durchgang aus. Über Funk klagte der Brite über zu heiße Hinterreifen. "Ich hatte einfach Probleme mit dem Auto. Wenn ich morgen einen Punkt bekomme, wäre das schon toll", sagte Hamilton bei RTL: "Ich freue mich, wenn es morgen vorbei ist."

Im Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/RTL und Sky) profitiert Hamilton von einer Platzstrafe für seinen Landsmann Jenson Button und startet von Rang 13. Button wird als Letzter starten. Er ersetzt Fernando Alonso beim Monaco-Grand-Prix, der an der Indy 500 teilnimmt.

Auch Nico Hülkenberg im Renault verpasste den letzten Durchgang und wird beim Stadtkurs von Monaco von Position zehn starten. Sauber-Fahrer Pascal Wehrlein geht als 18. ins Rennen.