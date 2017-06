Formel 1 in Montreal Hamilton siegt souverän

Im siebten Rennen der Saison konnte Lewis Hamilton seinen Rückstand auf den WM-Führenden Sebastian Vettel auf zwölf Punkte reduzieren Der Weltmeister von 2008, 2014 und 2015 fuhr beim Großen Preis von Kanada zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Sein Mercedes-Kollege Bottas landete auf dem zweiten Platz, Sebastian Vettel belegte im Ferrari am Ende Platz vier.

Hamilton, der zum sechsten Mal in seiner Karriere auf der Rennstrecke in Montreal von der Poleposition ins Rennen gegangen war, konnte seine Spitzenposition mit einem guten Start verteidigen. Hinter ihm schob sich Max Verstappen (Red Bull) vom fünften auf den zweiten Platz vor. Der von der zweiten Position ins Rennen gegangene Sebastian Vettel im Ferrari musste sowohl den Niederländer als auch Valtteri Bottas passieren lassen und fiel auf Rang vier zurück.

Bereits in Runde eins sorgte eine Kollision für eine Safety-Car-Phase: Nach einer Berührung mit Romain Grosjean (Haas) verlor Carlos Sainz Jr. im Toro Rosso die Kontrolle über seinen Wagen und rammte Felipe Massa im Williams von der Strecke. Beim Restart konnte Hamilton seine Führung verteidigen. Ein nach einer Kollision mit Max Verstappen beschädigter Frontflügel zwang Vettel früh in die Box. Bei der Gelegenheit wechselte der Ferrari-Fahrer zudem auf Supersoft-Reifen.

In der elften Runde war das Rennen für den so stark gestartete Verstappen vorbei: Er musste seinen Boliden nach technischen Problemen abstellen. Die Folge: eine erneute, virtuelle Safety-Car-Phase, nach deren Ende Vettel seine Aufholjagd vom Ende des Feldes aus begann. Nach 29 von 70 Runden war der Heppenheimer bereits bis auf Rang sieben vorgefahren.

Das so turbulent begonnene Rennen hatte sich nun beruhigt. Die beiden Mercedes-Piloten Hamilton und Bottas kontrollierten von der Spitze aus die Konkurrenz, Daniel Ricciardo verteidigte im Red Bull zu diesem Zeitpunkt ohne große Mühe den dritten Platz. Die spektakulären Duelle spielten sich derweil auf den hinteren Rängen ab: So lieferte sich Lokalmatador Lance Stroll in seiner Heimatstadt packende Duelle mit den McLaren-Piloten Stoffel Vandoorne und Fernando Alonso um den ersten WM-Punkt seiner Karriere.

Und Vettel? Zwanzig Runden vor Schluss zog er seinen letzten Joker und wechselte erneut seine Reifen, dieses Mal auf Ultrasoft. Mit Erfolg: Drei Fahrer konnte sich der 29-Jährige noch schnappen, am Ende sprang nach drei ersten und drei zweiten Plätzen Platz vier für ihn heraus.

Hamilton sicherte sich in Montreal den 56. Sieg seiner Laufbahn, der zweite Platz für Bottas bedeutete den vierten Podestplatz für den Finnen in dieser Formel-1-Saison. Daniel Ricciardo wurde Dritter. Großer Jubel beim Gastgeber: Der erst 18-jährige Stroll sicherte sich als Neunter die ersten WM-Punkte eines Kanadiers seit Gilles und Jacques Villeneuve.