Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel liegen nach dem ersten Trainingstag beim Großen Preis von China nah beieinander. Hamilton sorgte in Shanghai in 1:33,482 Minuten zwar für die Bestzeit im Mercedes, blieb aber nur rund eine Zehntelsekunde vor dem viertplatzierten Heppenheimer im Ferrari (+0,108 Sekunden).

Wie eng die beiden Top-Teams offenbar beieinander liegen, zeigten auch die Zeiten von Kimi Räikkönen und Valtteri Bottas: Räikkönen blieb im Ferrari als Zweiter des Freitagstrainings nur sieben Tausendstelsekunden hinter Hamilton. Sein finnischer Landsmann Bottas im Mercedes belegte mit einem Rückstand von 0,033 Sekunden den dritten Rang. In Reichweite lag Max Verstappen im Red Bull (+0,341), der Niederländer steuerte seinen Boliden auf Platz fünf. Nico Hülkenberg beendete das Training im Renault als Sechster (+0,831).

Hamilton will nach dem durchwachsenden Saisonstart mit den Plätzen zwei und drei seine Erfolgsserie in China fortsetzen: In den vergangenen vier Jahren dominierte Mercedes in Shanghai, davon gewann dreimal der Brite (2014, 2015, 2017). 2016 setzte sich der mittlerweile zurückgetretene Nico Rosberg durch. Vettels einziger Erfolg in China war 2009, damals in einem Red Bull. Hamilton ist mit insgesamt fünf Siegen Rekordmeister in Shanghai.

Der starke und böige Wind bereitete vielen Piloten Probleme. Zahlreiche Fahrer leisteten sich Dreher. Neben Verstappen, der im Kiesbett landete, erwischte es im ersten freien Training auch Hamilton. Beide Piloten brachten ihre Autos aber sicher in die Box.

Wie aussagekräftig die Trainingszeiten sind, bleibt abzuwarten. Für das Rennen am Sonntag um 08.10 Uhr (Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: RTL) sind deutlich höhere Temperaturen prognostiziert. Gegen Ende des zweiten freien Trainings setzte leichter Regen ein, der am Sonntag ebenfalls nicht erwartet wird.

Das Qualifying, bei dem die Startaufstellung ausgefahren wird, findet am Samstag (08.00 MEZ) statt.