Pressestimmen zum Großen Preis von Mexiko:

GROSSBRITANNIEN

"The Independent": "Hamilton ist zur Zeit ganz einfach der talentierteste Fahrer in dem Sport."

"The Guardian": "Lewis Hamilton hat sich mit dem Gewinn seines vierten Weltmeistertitels (...) als größter britischer Rennfahrer aller Zeiten etabliert."

"The Times": "Es war das schlimmste Rennen für ihn in dieser Saison, aber der Ruhm gehörte ganz ihm, als er seinen vierten Weltmeistertitel gewann."

"Daily Mail": "Es war nicht das Rennen, das sich ein Champion für seinen großen Tag gewünscht hätte. Der neunte Platz ist nicht, wo Lewis Hamilton landen will. Aber es war ohne Zweifel das Rennen eines Champions. Irgendwie überwand Hamilton einen Zusammenstoß, eine Reifenpanne und einen Platz am Ende des Felds, um zum großartigsten Fahrer in der Geschichte des britischen Motorsports zu werden."

ITALIEN

"Gazzetta dello Sport:": Es ist ein enttäuschter Sebastian Vettel, der seinen vierten Platz beim Großen Preis von Mexiko kommentiert. Ein böses Erwachen für den Deutschen."

"La Repubblica": "Mexiko krönt Hamilton. Nun tritt er in den Klub der ganz Großen ein."

"Corriere della Sera": "Lewis IV., König der Geschwindigkeit und Exzesse."

FRANKREICH

"Le Figaro": "Lewis Hamilton, eine von den Göttern gesegnete Saison. Der Brite holte in Mexiko den vierten Weltmeister-Titel seiner Karriere. Mit Talent und Erfolg. "

"L'Équipe": "Hamilton - eine merkwürdige Krönung. Der Mercedes-Pilot träumte von einem Sieg, musste sich aber mit einem neunten Platz begnügen, um sich seine vierte Krone des Formel-1-Weltmeisters aufzusetzen."

ÖSTERREICH

"Der Standard": "Die ganz große Triumph-Fahrt war es nicht. Lewis Hamilton reichte Platz neun im Grand Prix von Mexiko, um zum vierten Mal als Formel-1-Weltmeister festzustehen."

"Die Presse": "Weil ihn Ferrari-Frontman Vettel nur phasenweise so provozieren konnte wie dessen Landsmann Nico Rosberg, steht Hamilton zwei Rennen vor Schluss als Weltmeister 2017 fest."

SCHWEIZ

"Neue Zürcher Zeitung": "Mit vier WM-Titeln in der Königsklasse überholte er sein Idol Ayrton Senna. Er steht jetzt auf einer Stufe mit Alain Prost und Sebastian Vettel. Jenem Vettel, der bis zum Hochsommer geführt hatte, aber nach einer schier unglaublichen Pannenserie von Ferrari binnen der letzten acht Wochen die Chance auf den Triumph verspielte. Auch, weil er auf einen Hamilton traf, der sich nach eigenen Angaben in der Form seines Lebens befindet. Das können selbst Laien fast mit bloßem Auge erkennen. Manchmal bezeichnet er seine Fahrten als Spiel mit dem Fahrtwind, es sei fast wie Tanzen. Die Leichtigkeit eines Champions."