Spektakuläres Formel-1-Rennen in den USA Die Helden aus der zweiten Reihe

Die Erkenntnis des Tages: Vor dem Großen Preis der USA richteten sich alle Augen auf Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Aber Kimi Räikkönen und Max Verstappen degradierten die WM-Kandidaten mit ihren starken Leistungen zu Nebenfiguren. Insgesamt hatte das Rennen viel zu bieten: Starke Überholmanöver, hervorragende Konter, taktische Spielchen und packendes Racing bis zur Ziellinie. Das zeigt: Die Formel 1 ist mehr als nur der eigentlich schon entschiedene Kampf um die Weltmeisterschaft. Schade, dass es nur eine Momentaufnahme ist.

Das Ergebnis: Räikkönen gewann das Rennen vor Verstappen, Hamilton und Vettel. Und womit? Mit Können, Geschick und vor allem mit Recht! Hier geht es zum Rennbericht.

Der Mann des Tages I: 113 Rennen und fünfeinhalb Jahre lagen zwischen Kimi Räikkönens 20. und seinem 21. Grand-Prix-Sieg in der Formel 1. Noch schöner: Der Triumph fällt auf den elften Jahrestag des Gewinns seines ersten und bislang einzigen Formel-1-WM-Titels. Am 21. Oktober 2007 war Räikkönen mit Ferrari Weltmeister geworden. Und was sagt der inzwischen 39-jährige Finne zu diesem besonderen Erfolg? "Ich bin natürlich glücklicher, als wenn ich Zweiter geworden wäre." Einmal "Iceman", immer "Iceman"!

You might be cool...



But you'll never be race winner Kimi in shades cool



#USGP #F1 pic.twitter.com/pTpY4hDIYu — Formula 1 (@F1) October 21, 2018

Startaufstellung: Hamilton - Räikkönen - Bottas - Ricciardo - Vettel - Ocon - Hülkenberg - Grosjean - Leclerc - Perez

Die Ausgangsposition: 67 Punkte Rückstand bei noch vier Rennen - wenn man ehrlich ist, hätte Vettel in Austin gewinnen und auf einen Ausfall von Hamilton hoffen müssen, um sich noch eine kleine Chance auf den WM-Titel auszurechnen. Ein dummer Fehler im Training kostete Vettel drei Plätze in der Startaufstellung und damit wohl auch schon die Siegchancen.

Der Start: Räikkönen tat alles, um seinem Teamkollegen doch noch irgendwie zu helfen. Vettel selbst aber nicht. Der Reihe nach: Räikkönen kam auf ultrasoften Reifen gut weg, schloss schnell zu Hamilton auf und ging gleichauf mit dem Briten in die erste Kurve. Hamilton war klug genug, eine Kollision zu vermeiden. Stattdessen ließ er Räikkönen passieren. Ganz anders als Vettel wenig später. Der Deutsche nutzte zunächst auf der Gerade seine Geschwindigkeitsvorteile, um an Ricciardo vorbeizuziehen. Bei den Kontern des Australiers in den folgenden Kurven agierte Vettel dann aber zu aggressiv, provozierte so einen Kontakt, drehte sich und fiel auf Position 15 zurück.

AFP Sebastian Vettel (hinten) nach seinem Zusammenstoß mit Daniel Ricciardo

Der Mann des Tages II: Im Qualifying reichte es für Max Verstappen nur zu Platz 13, weil seine Radaufhängung gebrochen ist. Dann musste er auch noch das Getriebe wechseln und wurde fünf weitere Positionen nach hinten versetzt. Mit anderen Worten: Der Red-Bull-Pilot hatte am Start fast das gesamte Feld vor sich - und wurde am Ende Zweiter. Im Startchaos profitierte er unter anderem von Vettels Dreher, später erwies sich die Taktik seines Red-Bull-Teams als genau die richtige. Damit nicht genug: In der vorletzten Runde bot der junge Niederländer dem alten und wohl auch neuen Weltmeister Hamilton Paroli, parierte sämtliche Attacken und trug so dazu bei, dass die WM zumindest rechnerisch noch nicht entschieden ist.

Symptomatisch für die Saison: Vettels Dreher im Zweikampf mit Ricciardo war die Folge eines von zu vielen kleinen Patzern in der laufenden Saison. Die Szene erinnerte an Monza, wo Vettel im direkten Duell mit Hamilton nicht zurückstecken wollte und deswegen weit zurückfiel. Hinzu kamen - im gesamten Jahr und auch in Austin - strategische Fehlentscheidungen. So verpasste Ferrari die Gelegenheit, den Deutschen während einer der virtuellen Safety-Car-Phasen zum Reifenwechsel an die Box zu holen.

AFP Daniel Ricciardo

Der traurige Cowboy: Vor dem Rennen strahlte Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo noch in traditionell-texanischer Cowboy-Tracht mit seinem Sherrif-Stern um die Wette. In Runde neun war ihm nicht mehr nach Grinsen zumute. Da stand Ricciardo mit hängendem Kopf neben seinem Wagen, bei dem einfach so alle Lichter ausgegangen waren. Technischer Defekt, vermutlich die Batterie. Mit dem Zweikampf mit Vettel hatte das nichts zu tun.

Déjà-vu: Genau wie in der vergangenen Saison hätte Hamilton in den USA alles klar machen können. Genau wie im Vorjahr scheiterte er knapp. Doch genau wie 2017 wird er beim Großen Preis in Mexiko Weltmeister werden. Dem Briten fehlen fünf Pünktchen zur Titelverteidigung. Mit anderen Worten: Selbst wenn Vettel in der kommenden Woche gewinnen sollte, reicht Hamilton in Mexiko ein siebter Platz. Mit Ausnahme des Ausfalls in Österreich war Position fünf in Kanada sein schlechtes Ergebnis in dieser Saison. Trotz aller theoretischen Eventualitäten kann man Hamilton guten Gewissens schon zur fünften Weltmeisterschaft gratulieren.