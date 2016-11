Formel 1 Stroll bekommt zweites Williams-Cockpit

Der Finne Valtteri Bottas und Lance Stroll aus Kanada werden in der kommenden Saison für das Formel-1-Team von Williams fahren. Dies teilte der englische Rennstall in Grove mit. Der 27-jährige Bottas geht damit in seine fünfte Saison als Stammpilot bei Williams. Stroll hingegen ist neu im Team. Der 18 Jahre alte Formel-3-Europameister löst den Brasilianer Felipe Massa ab, der im September in Monza das Ende seiner Formel-1-Karriere zum Saisonende angekündigt hatte.

"Als ich im Kart angefangen habe, war die Formel 1 das ultimative Ziel", sagte Stroll "2017 wird für mich eine große Lernkurve, ich werde alles aufsaugen. Ich werde die Saison von Rennen zu Rennen, von Runde zu Runde angehen."

Stroll wird in der kommenden Saison zum zweitjüngsten Formel-1-Fahrer nach Max Verstappen. Der Niederländer hatte im März 2015 in Australien sein Formel-1-Debüt für Toro Rosso mit gerade einmal 17 Jahren und 166 Tagen gefeiert. Williams belegt in der Konstrukteurswertung zwei Rennen vor Schluss Rang fünf hinter Force India.

Unabhängig vom Team wird bei Stroll allerdings keine Entwicklung wie bei Verstappen erwartet. Der Niederländer fährt mittlerweile bei Red Bull und feierte bereits seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Bei Stroll war das Talent nicht der einzige Faktor für den frühen Einstieg in die Formel 1.

Finanziell vom Vater unterstützt

Der Sohn des kanadischen Milliardärs Lawrence Stroll wurde von seinem Vater auf dem Weg in die Formel 1 massiv finanziell unterstützt. So übernahm er mit Prema den besten Formel-3-Rennstall, unterstützte diesen mit vielen Windkanal-Stunden und ermöglichte seinem Sohn etliche Testfahrten in einem alten Williams-Boliden, um den Schritt in die Formel 1 möglichst klein zu halten.

Die stellvertretende Teamchefin Claire Williams ist von den Fähigkeiten Strolls trotz seines jungen Alters überzeugt. "Lance hat den Nachweis erbracht, er verdient einen Platz in der Formel 1", sagte die Tochter von Gründer Frank Williams. "Wir sind als Team dafür bekannt, junge Talente in die Formel 1 zu bringen. Er hat dieses Jahr die Formel 3 vernichtet." Stroll gewann die Formel 3 deutlich vor seinem Teamkollegen Maximilian Günther.

In der Formel 1 steht damit die Besetzung von 14 der 22 Cockpits für die kommende Saison fest. Bei den Spitzenteams Mercedes, Ferrari und Red Bull wird sich nichts verändern, Nico Hülkenberg wechselt von Force India zu Renault. Offen ist noch die Zukunft von Pascal Wehrlein, der nach einem Jahr bei Manor auf eine Verbesserung hofft.