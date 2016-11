Reifentest in der Formel 1 Hamilton bricht vorzeitig ab

Der entthronte Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Reifentest von Hersteller Pirelli vorzeitig abgebrochen. Wie ein Sprecher des Mercedes-Rennstalls bestätigte, habe sich Hamilton unwohl gefühlt. Eigentlich sollte der dreimalige Champion auf der Rennstrecke in Abu Dhabi den ganzen Tag testen, nun sprang jedoch Manor-Pilot Pascal Wehrlein für den 31-jährigen Briten ein. Hamilton fuhr lediglich am Morgen.

Nur zwei Tage nach dem letzten Grand Prix der Saison werden in Abu Dhabi die neuen, breiteren Reifen für das Jahr 2017 getestet. Während der neue Weltmeister Nico Rosberg nach seinem Titelgewinn Sponsorentermine absolviert und am Mittwoch in seiner Heimat in Wiesbaden erwartet wird, musste Hamilton im Wüstenstaat für die Silberpfeile fahren. Neben Mercedes sind auch Red Bull Racing und Ferrari unterwegs.

Unterdessen wird weiter darüber spekuliert, ob Hamilton nach den Ausbremsversuchen gegen Rosberg im letzten Rennen in Abu Dhabi eine Strafe von Seiten seines Rennstalls zu erwarten hat. Teamchef Toto Wolff hatte sich verärgert gezeigt und kündigte ein Gespräch mit dem Briten an. Eine Sperre oder gar die Auflösung des bis 2018 laufenden Vertrags mit Hamilton wird allerdings nicht erwartet.