Testfahrten in Barcelona Hamilton ist schon wieder der Schnellste

Weltmeister Lewis Hamilton hat sich im ersten direkten Vergleich des Jahres deutlich gegen seinen Dauerrivalen Sebastian Vettel durchgesetzt. Am vierten Tag der Testfahrten auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona stellte der Mercedes-Pilot aus Großbritannien in 1:19,333 Minuten die Bestzeit der bisherigen Tests auf. Damit distanzierte er Vizeweltmeister Vettel im Ferrari um rund eine Sekunde (1:20,241 Minuten).

Unklar ist, wie viel Benzin die beiden viermaligen Weltmeister an Bord hatten und ob sie volles Risiko gingen. Vettel fuhr erneut viele Kilometer, mit 96 Runden war er deutlich länger unterwegs als Hamilton (59 Runden).

Getty Images Sebastian Vettel

"Es war eine schwierige Woche, es war einfach zu kalt. Wir haben bisher kaum Antworten bekommen", sagte Vettel: "Im Moment können wir nur zusehen, dass wir viele Kilometer machen. Ich hoffe, dass wir die wenigen Sonnenstrahlen mitnehmen können in die nächste Woche, um hier mehr zu fahren."

Am Donnerstag fanden die Piloten mit Spitzentemperaturen von 14 Grad vergleichsweise gute äußere Bedingungen vor. Am Montag und Dienstag hatte die ungewöhnliche Kälte die Erkenntnisse erheblich begrenzt. Am Mittwoch fiel der Testbetrieb nach starken Schneefällen sogar aus, allein Ex-Weltmeister Fernando Alonso drehte im McLaren zwei gezeitete Runden.

Der zweite Teil der Testfahrten findet vom 6. bis 9. März erneut in Barcelona statt. Die neue Saison beginnt am 25. März in Melbourne.