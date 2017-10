Formel 1 in den USA Hamilton siegt vor Vettel, WM-Entscheidung vertagt

Lewis Hamilton hat den Großen Preis der USA gewonnen. Der Mercedes-Pilot kam in Austin vor Sebastian Vettel im Ferrari ins Ziel. Dritter wurde Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen. Nach 17 von 20 Rennen baut Hamilton (331 Punkte) seine Gesamtführung auf den zweitplatzierten Sebastian Vettel auf 66 Punkte aus. Beim nächsten Rennen in Mexiko (29. Oktober, 20 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky und RTL) hat Hamilton die nächste Chance, die WM für sich zu entscheiden.

Mercedes hat zudem bereits jetzt zum vierten Mal nacheinander die Konstrukteurs-WM gewonnen. Durch den Sieg Hamiltons und den fünften Platz seines Teamkollegen Valtteri Bottas bauten die Mercedes-Piloten ihren Vorsprung auf Vettel und Kimi Räikkönen uneinholbar aus.

Vettel erwischte einen guten Start: Der Deutsche überholte Hamilton bereits in der ersten Kurve. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas blieb auf dem dritten Platz, lieferte sich in der Anfangsphase des Rennens jedoch einige Duelle mit Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo. Der Australier musste seinen Wagen aufgrund eines Motorschadens jedoch kurze Zeit später abstellen.

Vettels Führung hielt nur, bis Hamilton in der sechsten Runde im DRS-Fenster des Ferraris fuhr. Der Brite zog problemlos am 30-Jährigen vorbei. In der Folge dominierte Hamilton das Rennen, Vettel war phasenweise Vierter hinter Räikkönen und Mercedes-Pilot Valtteri Bottas. Die Zwei-Stopp-Strategie von Vettel ging jedoch auf und er wurde Zweiter.

Kurz vor dem Ende des Rennens überholte Red-Bull-Pilot Max Verstappen Räikkönen und überquerte als Dritter die Ziellinie. Der Belgier verlor den Podestplatz jedoch unmittelbar nach dem Rennen wieder, weil er sich beim Überholen durch das kurzzeitige Verlassen der Strecke einen unerlaubten Vorteil verschafft hatte. Durch die Fünf-Sekunden-Zeitstrafe wurde er schlussendlich als Vierter klassifiziert.

Renault-Pilot Nico Hülkenberg und Pascal Wehrlein im Sauber sind beide kurz nach Beginn ausgeschieden. Hülkenberg Wagen hatte technische Probleme, Wehrlein war mit dem Haas von Kevin Magnussen kollidiert und konnte das Rennen anschließend nicht mehr fortführen.