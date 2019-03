Formel 1 Hamilton profitiert von Leclercs Pech und gewinnt Großen Preis von Bahrain

Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Bahrain gewonnen. Dank eines Schadens im letzten Renndrittel am Wagen des Ferrari-Piloten Charles Leclerc fuhr der Weltmeister problemlos auf Platz eins. Zweiter wurde sein Teamkollege Valtteri Bottas vor Leclerc, der wegen eines späten Safety Cars noch den dritten Platz retten konnte.

Hamilton (43 Punkte) hat in der WM-Gesamtwertung nun einen Punkt Rückstand auf den Führenden Bottas (44), der in Australien das Auftaktrennen der Saison gewonnen hatte. Auf dem dritten Platz steht Red-Bull-Pilot Max Verstappen (27), gefolgt von den beiden Ferraris Leclerc (26) und Sebastian Vettel (22).

Nachdem sich Leclerc im Qualifying überraschend die Pole Position gesichert hatte, schien Vettel nach einem Überholmanöver in der ersten Kurve die alte Hierarchie im Rennstall wiederhergestellt zu haben. Doch Ferrari ließ ein offenes Duell beider Fahrer zu - Leclerc setzte sich durch.

Ferrari erlebt Debakel

Lars Baron / Getty Images Eine starke Leistung hätte Charles Leclerc beinahe seinen ersten Formel-1-Sieg beschert.

Das restliche Rennen fuhr Leclerc unbedrängt vorne weg - bis zu seinem Motorschaden in der 46. Runde. Als Hamilton schließlich am wehrlosen Monegassen vorbeizog, hob er die Hand zu einer bedauernden Geste in Richtung des Konkurrenten. Für den 21 Jahre alten Leclerc wäre es der erste Sieg in der Formel 1 gewesen.

In der drittletzten Runde mussten Nico Hülkenberg und Daniel Ricciardo zeitgleich ihre Renaults abstellen. Wegen der Ausfälle kam das Safety Car auf die Strecke, weshalb die letzten Runden des Rennens nicht überholt werden durfte. Davon profitierte Leclerc, der trotz seines angeschlagenen Wagens noch Dritter wurde. So blieb für Leclerc zumindest die erste Podiumsplatzierung seiner Formel-1-Karriere.

Vettel wurde in der 38. Runde auf dem zweiten Platz vom Weltmeister Hamilton attackiert. Bei dem Versuch, Hamiltons Manöver abzuwehren, drehte sich Vettels Ferrari. Daraufhin funkte er sofort an die Box, dass er neue Reifen brauche. Zusätzlich löste sich einige Kurven später bei voller Fahrt der Frontflügel. Als Neunter kam Vettel aus der Boxengasse und kämpfte sich zwar noch auf Rang fünf vor - der Platz auf dem Treppchen war aber dahin.