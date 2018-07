Das Rennen am Hungaroring war ein Rückschlag für Sebastian Vettel im WM-Kampf. Der Deutsche landete im Ferrari hinter seinem Mercedes-Rivalen Lewis Hamilton, den zweiten Platz sicherte er sich mit einem Überholmanöver in der 65. Runde. Vettel zog dabei an Valtteri Bottas vorbei, der am Ende Fünfter wurde, Kimi Räikkönen (Ferrari) fuhr auf Platz drei.

Nach zwölf von 21 Saisonrennen führt Hamilton in der Gesamtwertung nun mit 24 Punkten vor dem Deutschen. Dritter ist Vettels Teamkollege Räikkönen. Hier geht's zum aktuellen WM-Stand.

LAP 70/70: END OF RACE



TOP 10

HAM

VET

RAI

RIC

BOT

GAS

MAG

ALO

SAI

GRO#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/orLGwDpwqg — Formula 1 (@F1) 29. Juli 2018

Hamilton war von der Poleposition ins Rennen gegangen, dahinter folgten Bottas, Räikkönen und Vettel. Beim Start tat sich wenig, Bottas wehrte eine Attacke von Räikkönen ab, der Finne wurde dann noch von Vettel überholt - und hatte zusätzlich mit einem außergewöhnlichen Problem zu kämpfen: Die Techniker hatten vergessen, die Trinkflasche in seinem Ferrari anzuschließen. Nicht ganz unwichtig bei Lufttemperaturen von 32 Grad, über dem Asphalt wurden sogar mehr als 50 Grad gemessen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte bei RTL: "Ich weiß nicht, ob ich schon mal so einen heißen Renntag erlebt habe."

Vettel wartet lange - und dann geht der Stopp schief

In Runde sechs ging das virtuelle Safety Car auf die Strecke, der Grund: Der Red Bull von Max Verstappen hatte technische Probleme, die Box forderte den jungen Niederländer auf, seinen Wagen neben der Strecke abzustellen.

Zur Rennhälfte, nach 35 von 70 Runden war Vettel als Einziger aus der Spitzengruppe noch nicht in der Box. Er versuchte, an der Spitze genug Vorsprung auf Hamilton herauszufahren, um seine Führung über einen Stopp hinaus zu retten. Doch als es in Runde 39 soweit war, stand sein Ferrari lange 4,2 Sekunden. Hamilton und Bottas hatten sich wieder an Vettel vorbei auf die Plätze eins und zwei geschoben.

Vettel hing nun hinter den beiden Mercedes fest und schaffte es zunächst nicht, zu überholen. Räikkönen hatte auf eine Zwei-Stopp-Strategie gesetzt und fuhr mit frischen Reifen in der Schlussphase deutlich schnellere Runden als Vettel. In Runde 65 kam dann aber doch noch die Chance für den Deutschen. Er zog an Bottas vorbei, beim Versuch, Vettel direkt wieder zu überholen, gab es eine Kollision zwischen dem Finnen und dem Deutschen, Fahrzeugteile flogen durch die Luft. Der Vorfall wurde untersucht, beide Fahrer kamen aber ohne Strafe davon. Bottas wurde außer von Vettel auch noch von Räikkönen und Daniel Ricciardo (Red Bull) überholt.

Die Formel 1 geht nun in eine kurze Sommerpause, das nächste Rennen ist der Große Preis von Belgien in Spa-Francorchamps am 26. August.