Formel 1 in Monza Hamilton startet von der Pole - und bricht Schumachers Rekord

Lewis Hamilton hat sich in der Chaos-Qualifikation für den Großen Preis von Italien den besten Startplatz gesichert und den Rekord von Michael Schumacher übertroffen. Der Mercedes-Pilot aus England sicherte sich bei Dauerregen zum 69. Mal in seiner Formel-1-Karriere den ersten Startplatz und hat damit eine Poleposition mehr als Schumacher. "Ich freue mich, diesen Rekord auf einer so historischen Strecke gebrochen zu haben", sagte Hamilton.

Ferrari-Star Sebastian Vettel fuhr lediglich die achtbeste Zeit, rückt aber in der Startaufstellung um zwei Plätze nach vorn, weil die beiden Red Bull von Max Verstappen und Daniel Ricciardo, im Qualifying auf den Plätzen auf zwei und drei gelandet, um 25 bzw. 20 Plätze strafversetzt werden. Neben Hamilton in der ersten Startreihe steht deshalb Williams-Youngster Lance Stroll.

Vettel war genervt: "Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, anscheinend hat der Speed gefehlt. Mit dem Ergebnis bin ich natürlich nicht zufrieden", sagte Vettel. Er führt in der Fahrerwertung vor dem 13. von 20 WM-Läufen am Sonntag (14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL und Sky) mit 220 Punkten vor Hamilton (213 Punkte) und Valtteri Bottas (179).

Die Qualifikation war nach einem Unfall von Romain Grosjean wegen Dauerregens für mehr als dreieinhalb Stunden unterbrochen worden. Mit 217 Minuten wurde es somit das längste Qualifying der Formel-1-Geschichte. Insgesamt wurde der Neustart zehnmal verschoben.