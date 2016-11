Formel 1 in Brasilien Hamilton dominiert im Training

Nico Rosberg hat sich auch im zweiten Freien Training zum Großen Preis von Brasilien seinem WM-Verfolger und Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton geschlagen geben müssen. Der 31 Jahre alte Deutsche fuhr auf den zweiten Platz. Sein Rückstand auf Hamilton betrug 30 Tausendstelsekunden. Dritter wurde der Finne Valtteri Bottas im Williams. Sebastian Vettel kam im Ferrari auf Rang sieben, Nico Hülkenberg im Force India auf Platz neun. Letzter wurde Pascal Wehrlein im Manor.

Hamilton hatte auch im ersten Training die Bestzeit aufgestellt. Rosberg war dort nicht über Platz drei hinausgekommen. Der Vize-Weltmeister von 2015 und 2014 hat vor dem vorletzten Saisonrennen 19 Punkte Vorsprung auf Hamilton. Mit einem Sieg am Sonntag würde er sich in Brasilien zum Weltmeister küren.

Formel-1-Saison 2016

Die Teams und Fahrer

Der Rennkalender

Die Rekorde

Die meisten WM-Titel

Michael Schumacher (7)

Die meisten Grand-Prix-Siege

Michael Schumacher (91)

Die meisten Siege in einer Saison

Michael Schumacher und Sebastian Vettel (je 13)

Die meisten Start-Ziel-Siege

Ayrton Senna (19)

Die meisten Podestplätze

Michael Schumacher (155)

Die meisten Podestplätze in einer Saison

Michael Schumacher und Sebastian Vettel (je 17)

Die meisten Polepositions

Michael Schumacher (68)

Die meisten Polepositions in einer Saison

Sebastian Vettel (15)

Die schnellsten Rennrunden

Michael Schumacher (77)

Die meisten Grand-Prix-Starts

Rubens Barrichello (323)