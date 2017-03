Formel 1 in Australien Hamilton holt erste Poleposition der Saison

Guter Start für Lewis Hamilton ins neue Formel-1-Jahr: Der Mercedes-Pilot hat sich zum Saisonauftakt beim Großen Preis von Australien die Poleposition gesichert. Durch die Bestzeit von 1:22,188 Minuten startet er beim Rennen am Sonntag (7 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) in Melbourne im vierten Jahr in Folge von Platz eins.

Sebastian Vettel (+0,29 Sekunden) fuhr im Ferrari durch eine sehr gute letzte Runde auf Position zwei, er blieb 2,5 Hundertstel vor Valtteri Bottas, der damit in seinem ersten Rennen als Nachfolger von Weltmeister Nico Rosberg bei Mercedes von Position drei startet. Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen (+0,85) schaffte es auf Platz vier.

2016 hatte Mercedes in Melbourne noch eine Doppel-Pole geschafft und deutlich dominiert: Der Abstand zwischen Platz zwei (Rosberg) und drei (Vettel) betrug damals fast eine halbe Sekunde.

Red Bull erlebte ein durchwachsenes Qualifying: Max Verstappen (Red Bull) fuhr die fünftbeste Zeit (+1,3), sein Teamkollege Daniel Ricciardo fiel mit einem Unfall in der dritten Qualifikationsphase (Q3) aus und startet bei seinem Heim-Grand-Prix daher maximal von Rang zehn. Sollte das Getriebe seines Boliden nach dem Unfall noch getauscht werden müssen, drohen zusätzliche Positionsverluste.

Nico Hülkenberg scheiterte in Q2 knapp, der Renault-Pilot geht als Zwölfter ins Rennen. Pascal Wehrlein, im Winter zu Sauber statt zu seinem Wunschteam Mercedes gewechselt, war in der Qualifikation nicht dabei. Der 22-Jährige trat wegen Trainingsrückstands nach seiner Rückenverletzung aus dem Race of Champions im Januar nicht an. Ersatzfahrer Antonio Giovinazzi sprang ein und fuhr auf Startposition 16.

