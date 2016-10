Formel 1 Hamilton startet in Mexiko von Platz eins

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton ist im Qualifying zum Großen Preis von Mexiko die schnellste Runde gefahren. Damit startet der Weltmeister im Rennen am Sonntag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) von der Poleposition. Hamilton umrundete die Strecke in Mexiko-Stadt in 1:18,704 Minuten. Sein Teamkollege Nico Rosberg wird ebenfalls aus der ersten Reihe an den Start gehen, er fuhr die zweitbeste Zeit (1:18,958 Minuten).

Damit hat Hamilton für das Rennen einen leichten Vorteil und gute Chancen, im Kampf um den WM-Titel näher an Rosberg heranzurücken. Theoretisch kann der Deutsche nämlich schon am Sonntag Weltmeister werden. Dafür müsste Rosberg, aktuell 26 Punkte vor Hamilton, jedoch gewinnen, während sein Teamkollege ein schlechteres Ergebnis als Platz neun erreicht.

Unmittelbar hinter den Mercedes folgen die beiden Red-Bull-Piloten von Max Verstappen (Platz drei, 1:19,054) und Daniel Ricciardo (Platz vier, 1:19,133). Ferrari hingegen enttäuschte. Nach den ersten zwei Trainingseinheiten war Sebastian Vettel noch der Schnellste gewesen. Im Qualifying reichte es für den ehemaligen Weltmeister nur für Rang sieben, er blieb noch hinter seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen, der auf Platz sechs fuhr (1:19,376 Minuten).

Eine Überraschung war die gute Leistung von Nico Hülkenberg, der Deutsche schaffte die fünftschnellste Zeit (1:19,330) und startet damit vor den beiden Ferrari. Eine gute Leistung zeigte auch Pascal Wehrlein im Manor mit Platz 14.

Zur Überischt über alle Zeiten und Platzierungen geht es hier.