Qualifying in Suzuka Hamilton dominiert, Vettel profitiert von Strafe

Zum ersten Mal in seiner Karriere hat sich Lewis Hamilton mit einer Rekordrunde in 1:27,319 Minuten die Poleposition zum Großen Preis von Japan gesichert. Der Mercedes-Pilot pulverisierte den bisherigen Streckenrekord von Michael Schumacher (1:28,954 Minuten) auf der Strecke in Suzuka und geht als Top-Favorit in das Rennen am Sonntag (7 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky und RTL). In Suzuka ist die Pole besonders wichtig, denn auf dieser Strecke sind Überholmanöver sehr schwierig.

Das war ein super Tag, jede Runde war fantastisch", sagte Hamilton. "Ich hatte in der Vergangenheit hier nie die richtige Balance, jetzt hat alles perfekt gestimmt." Für den Briten war es die zehnte Pole dieser Saison und die 71. seiner Karriere. Im WM-Kampf der Formel 1 führt Hamilton mit 34 Punkten Vorsprung vor Sebastian Vettel, der in den verbleibenden fünf Rennen möglichst viele Siege benötigt, um noch eine Chance auf seinen insgesamt fünften WM-Titel zu haben.

Nach den guten Leistungen in Singapur und Malaysia, wo Vettel jeweils der schnellste Mann im Feld war, aber wegen eines Unfalls und Motorenproblemen nicht die erhofften Siege einfahren konnte, musste der Ferrari-Pilot nun einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Vettel landete hinter Valtteri Bottas im zweiten Mercedes auf dem dritten Rang, rückt wegen einer Strafe für den Finnen aber neben Hamilton in die erste Startreihe vor.

Vettel war einigermaßen zufrieden mit seinem Qualifying, auf wenn er "einen kleinen Ausrutscher in meiner letzten schnellen Runde" einräumte: "Klar, ich wäre gerne noch schneller gewesen, aber es ist ein unglaubliches Auto, das ich da habe."

Der zweite Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen wusste wie sein Landsmann Bottas (Mercedes) schon vor dem Qualifying, dass es für die Poleposition oder aktive Unterstützung für den Teamkollegen in der Startphase des Rennens nicht reichen würde. Bei Räikkönen musste nach einem Unfall im dritten Training kurz vor der Qualifikation ein unerlaubter Getriebewechsel vorgenommen werden. Deshalb wurde der 37-Jährige um fünf Startplätze zurückversetzt und geht von Platz 11 aus ins Rennen.

Bei Bottas wurde ebenfalls das Getriebe getauscht, auch er wird in der Startaufstellung um fünf Plätze auf Rang 7 nach hinten versetzt. Noch heftiger erwischte es im Strafen-Roulette der Formel 1 mal wieder McLaren-Pilot Fernando Alonso. Der Spanier muss beim Heimrennen von Motorenlieferant Honda am Ende des Feldes starten. McLaren musste aufgrund eines Hydraulik-Lecks den kompletten Motor tauschen - Alonso erhält somit 35 Strafplätze. Bei Carlos Sainz (Toro Rosso) und Jolyon Palmer (Renault) wurden ebenfalls ein paar Teile an der Antriebseinheit getauscht, beide werden jeweils 20 Plätze zurückversetzt.

Nico Hülkenberg im zweiten Renault verpasste den dritten Qualifikationsabschnitt, landete auf Position zwölf, wird wegen Alonsos Strafe aber vom elften Platz aus ins Rennen gehen. Sauber-Pilot Pascal Wehrlein verlor das teaminterne Duell gegen Marcus Ericsson und wurde Letzter, profitiert aber von den Strafen und steht in der bereinigten Startaufstellung auf Platz 17.