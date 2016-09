Formel 1 in Malaysia Hamilton holt Poleposition vor Rosberg

Weltmeister Lewis Hamilton startet nach einer eindrucksvollen Vorstellung beim Großen Preis von Malaysia (9 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) von der Poleposition. Der Mercedes-Pilot lag in 1:32,850 Minuten deutlich vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg (1:33,264 Minuten) und dem Red-Bull-Duo Max Verstappen und Daniel Ricciardo. Für Hamilton war es bereits und achte Pole dieser Saison und die 58. seiner Karriere.

Ferrari musste sich Mercedes und Red Bull geschlagen geben: Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen beginnen in der dritten Startreihe auf den Plätzen fünf und sechs.

Nico Hülkenberg fuhr im Force India hinter Teamkollegen Sergio Pérez auf den achten Platz. Manor-Fahrer Pascal Wehrlein wird beim Rennen vom 21. Platz starten.

Formel-1-Saison 2016

Die Teams und Fahrer

Der Rennkalender

Die Rekorde

Die meisten WM-Titel

Michael Schumacher (7)

Die meisten Grand-Prix-Siege

Michael Schumacher (91)

Die meisten Siege in einer Saison

Michael Schumacher und Sebastian Vettel (je 13)

Die meisten Start-Ziel-Siege

Ayrton Senna (19)

Die meisten Podestplätze

Michael Schumacher (155)

Die meisten Podestplätze in einer Saison

Michael Schumacher und Sebastian Vettel (je 17)

Die meisten Polepositions

Michael Schumacher (68)

Die meisten Polepositions in einer Saison

Sebastian Vettel (15)

Die schnellsten Rennrunden

Michael Schumacher (77)

Die meisten Grand-Prix-Starts

Rubens Barrichello (323)