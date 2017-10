Trotz Startunfall in Mexiko Lewis Hamilton ist Formel-1-Weltmeister

Lewis Hamilton hat zum vierten Mal die Formel-1-Weltmeisterschaft gewonnen. Beim Großen Preis von Mexiko, dem drittletzten Rennen der Saison, schaffte es Sebastian Vettel nur auf Platz vier. Damit war die Platzierung von Lewis Hamilton irrelevant. Er wurde am Ende nur Neunter, kann in den verbliebenen beiden Rennen aber trotzdem nicht mehr eingeholt werden. In den USA hatte Sebastian Vettel einen vorzeitigen Triumph seines Rivalen noch verhindert.

Wegen Hamiltons Platzierung hätte Vettel Erster werden müssen, um noch eine Chance auf den Titel zu haben. Die nun 56 Punkte Rückstand kann er nicht mehr aufholen. Sowohl Vettel als auch Hamilton waren bei einem Startunfall zunächst weit zurückgefallen und schafften es deshalb nicht aufs Podium.

Den ersten Platz in Mexiko holte sich Max Verstappen. Es war der zweite Erfolg des -Red-Bull-Piloten in der laufenden Saison und der dritte seiner Karriere. Zweiter wurde Valtteri Bottas im Mercedes vor Kimi Räikkönen (Ferrari). Daniel Ricciardo, wegen des Einsatzes neuer Antriebselemente nur von Platz 16 gestartet, musste seinen Wagen wegen technischer Probleme wie schon in Austin erneut vorzeitig abstellen. Auch Nico Hülkenberg fiel aus, Pascal Wehrlein belegte am Ende Platz 14.

Der Start verlief spektakulär. Verstappen schob sich zunächst an Vettel vorbei, der von der Poleposition gestartet war. Danach berührten sich die Autos beider Piloten, dadurch zog auch Hamilton, von Platz drei gestartet, an Vettel vorbei. Unmittelbar darauf fuhr der Deutsche allerdings von hinten in Hamiltons Boliden hinein. Die Folge: Frontflügelschaden für Vettel, platter Reifen für Hamilton. Beide mussten zum Ende der ersten Runde in die Box und fielen weit zurück - Hamilton ging dabei allerdings deutlich hinter Vettel zurück auf die Strecke.

In der Folge arbeitete sich Vettel stetig nach vorn, Hamilton hingegen blieb sehr lang auf dem letzten Platz. Erst in der 28. Runde schaffte er das erste Überholmanöver. Dann aber startete auch er die Aufholjagd. Während einer virtuellen Safety-Car-Phase ab Runde 33 wechselten die meisten Fahrer ihre Reifen - so auch Vettel und Hamilton ein weiteres Mal.

In der 58. von 71 Runden überholte Vettel den Force India von Esteban Ocon. Weiter kam er nicht mehr. Spätestens, als Hamilton in Runde 69 Platz neun eroberte und Vettel zwingend einen Sieg brauchte, war die Weltmeisterschaft endgültig entschieden.