Formel 1 Hamilton schlägt Rosberg im Qualifying

Nico Rosberg hat die Pole Position beim Großen Preis der USA verpasst. Der WM-Spitzenreiter musste sich im Qualifying mit Rang zwei zufrieden geben. Erstmals sicherte sich sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton auf dem Kurs in Austin den besten Startplatz.

Der Brite hat im Rennen am Sonntag (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) damit beste Chancen, im WM-Kampf zurückzuschlagen. Derzeit liegt er 33 Punkte hinter Rosberg und braucht dringend einen Sieg und die damit verbundenen 25 Punkte.

"Ich fühle mich unglaublich", sagte Hamilton bei der anschließenden Pressekonferenz: "Es ist meine erste Pole hier in Austin, ich habe es viele Jahre versucht, und jetzt hat es geklappt." Rosberg wies darauf hin, dass "wir zuletzt gesehen haben, dass die Pole nicht das Wichtigste ist."

In der zweiten Startreihe stehen mit großen Rückstand die Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo und Max Verstappen, die ihrerseits Ferrari deklassierten. Auf Platz fünf fuhr Kimi Räikkönen vor seinem deutschen Teamkollegen Sebastian Vettel. Nico Hülkenberg wurde Siebter im Force India.

Kritik an Verstappen sorgt für Regeländerung

Unterdessen hat der Weltverband Fia eine Regeländerung verkündet. Auch wegen anhaltender Kritik an Red-Bull-Pilot Max Verstappen legten die Regelhüter fest, dass ein Spurwechsel während des Anbremsens nicht mehr erlaubt ist.

"Jeder Richtungswechsel während des Bremsvorgangs, der andere Fahrer zu Ausweichmanövern zwingt, wird als potenziell gefährlich eingestuft und daher den Stewards gemeldet", heißt es in der Anweisung von Renndirektor Charlie Whiting an die Teams. Genau diese Präzisierung der Regeln hatten zahlreiche erfahrene Piloten gefordert, nachdem harte Verteidigungsmanöver des 19-jährigen Verstappen mehrfach beinahe zu Unfällen geführt hatten.

Im Fahrerbriefing in Austin sollen Piloten wie Vettel und Fernando Alonso laut Informationen der Fachzeitschrift "Auto Motor und Sport" auf Verstappen eingeredet haben. Dieser hatte sich nach den Vorfällen auf der Strecke stets auf den gleichen Standpunkt zurückziehen können: "Ich bin nicht bestraft worden, also war alles in Ordnung." Dies dürfte sich nun ändern.