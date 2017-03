Formel 1 Hamilton Schnellster im Melbourne-Training

Lewis Hamilton hat die ersten Trainingseinheiten der neuen Formel-1-Saison dominiert. Der britische Mercedes-Pilot war in Melbourne bei seiner Tagesbestzeit mehr als eine halbe Sekunde schneller als Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel. Platz drei belegte der Finne Valtteri Bottas, der bei Mercedes das Cockpit des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg übernommen hat.

Die Silberpfeile hatten in den vergangenen drei Jahren jeweils das Auftaktrennen in Australien gewonnen und danach auch alle Titel abgeräumt.

Gibt es Veränderungen an den Wagen der Formel 1? Hier sehen Sie einen Überblick:

Wählen Sie und klicken auf die Markierungen. Reifen Front- und Heckflügel Motor Aerodynamik Reifen Die neue Reifengeneration von Pirelli ist wesentlich haltbarer als im Vorjahr. Das hat den Vorteil, dass das ewige "Reifenschonen", das Fahrer und Fans gleichermaßen nervte, wieder der Vergangenheit angehört. Zusätzlich können die Fahrer auch wieder über einen längeren Zeitraum attackieren. Nachteil: Es wird weniger Boxenstopps geben, die in den vergangenen Saisons viele taktische Manöver und virtuelles Überholen in der Box ermöglichten. Abmessungen/Gewicht Die breiteren Reifen haben einen großen Anteil daran, dass auch das Mindestgewicht der Autos erhöht wurde: von 702 auf 728 Kilogramm. Breiter sind die Autos ebenfalls geworden: von 1,80 auf zwei Meter in der maximalen Gesamtbreite, von 1,40 auf 1,60 Meter in der Karosseriebreite. Allein schon optisch ein großer Gewinn, findet der technische Direktor von Sauber, Jörg Zander: "Die Autos sehen mit den breiten Reifen und einer Gesamtbreite von zwei Meter wieder stark aus. So kann man die unvergleichliche, fahrdynamische Power allein beim Anblick spüren." Reifen Die Reifen sind wieder so breit wie zuletzt in den Siebziger- und Achtzigerjahren: 30,5 Zentimeter vorne (sechs Zentimeter mehr als im vergangenen Jahr). Hinten sind es sogar 40,5 Zentimeter, was acht Zentimeter breiter als vorher ist. Insgesamt bedeutet das 25 Prozent mehr Auflagefläche und deutlich mehr Grip. Jeder Reifen ist vier bis fünf Kilo schwerer geworden. Das bedeutet auch mehr Anstrengung für die Mechaniker bei den Boxenstopps. Luftleitbleche Die seitlichen Luftleitbleche hinter den Vorderrädern sind zurück. Diese größeren und kleineren Zusatzflügel verbessern den Luftfluss rund ums Auto. Kupplung Es gibt statt bisher zwei nur noch einen Kupplungshebel - und keinerlei Programmierung für die Starts mehr. "Letztes Jahr war der Fahrer nur etwa für die ersten 50 Prozent verantwortlich, für die restlichen 50 der Ingenieur", erklärt Pascal Wehrlein. "Jetzt liegt alles bis zum Schluss in der Hand des Fahrers, in seinem Gefühl." Was Folgen haben werde: "Wenn man letztes Jahr mal zwei Plätze am Start gewonnen oder verloren hat, war das schon viel. Jetzt können es ganz schnell mal acht oder zehn werden." Frontflügel Optisch das Auffälligste an den neuen Autos: die pfeilförmigen Frontflügel, deren Spitzen 20 Zentimeter über die seitlichen Endplatten hinausragen. Gleichzeitig sind sie breiter geworden, von 1,65 Meter auf 1,80 Meter - das soll deutlich aggressiver wirken. Allerdings ist ein breiterer Frontflügel auch anfälliger für Luftverwirbelungen, was im Windschatten das Überholen erschwert. Heckflügel Die neuen Heckflügel müssen 15 Zentimeter tiefer liegen als früher - die Maximalhöhe beträgt jetzt 80 Zentimeter. Um mindestens die gleiche Wirkung im Abtrieb zu erzielen, wurden sie dafür 20 Zentimeter breiter - jetzt 95 Zentimeter. Und die Heckflügel wurden nach hinten versetzt, was optisch ebenfalls aggressiver wirkt. Diffusor Als Diffusor wird das ansteigende Ende des Unterbodens bezeichnet. Der Diffusor beginnt nun schon 17,5 statt 12,5 Zentimeter vor der Hinterachse. Er ist außerdem fünf Zentimeter höher und fünf Zentimeter breiter, was ein zusätzlicher Faktor für mehr Abtrieb ist. Motor Das sogenannte "Tokensystem", das die Motorenentwicklung auf bestimmte Punkte begrenzte, wurde abgeschafft. Damit dürfen die Hersteller ihre Triebwerke jetzt wieder frei entwickeln. Renault und Honda treten 2017 mit nahezu komplett neuen Motoren an, bei den Japanern versuchte man, das Mercedes-Konzept der räumlichen Trennung verschiedener Komponenten im Antriebsstrang zu kopieren. Bis jetzt allerdings mit katastrophalen Ergebnissen. Sauber tritt mit dem Vorjahresmotor von Ferrari an. Durch den höheren Luftwiderstand und den höheren Abtrieb der Autos wird der Vollgasanteil auf den meisten Strecken deutlich ansteigen - Experten rechnen mit bis zu 20 Prozent. Außerdem sind statt fünf nur noch vier Motoren pro Saison erlaubt - mit Strafen spätestens gegen Saisonende ist zu rechnen. Seitenkästen Die Seitenkästen sind weiter nach hinten gezogen, schlanker und sorgen für eine windschnittigere Form des Autos. Die Teams warten derzeit mit recht unterschiedlichen Formen und Konzepten auf, als besonders gelungen gilt bei Experten die Ferrari-Lösung, die anscheinend besonders viel Abtrieb erzeugt. Aerodynamik allgemein "Durch die veränderte Aerodynamik ergeben sich für die Regelung der Energierückgewinnung andere Bedingungen", sagt Saubers Technischer Direktor Jörg Zander. "Die Höchstgeschwindigkeit des Autos ist zwar geringer, das Auto kann aber aufgrund des höheren Abtriebs später bremsen. Daher verkürzt sich der Bremsweg und damit auch die Möglichkeit zur Energierückgewinnung. Man muss andere Fahrprofile und Strategien entwickeln, um Energie aufzusammeln." Heckfinne Die Rückkehr der Heckfinne, oder auch Haifischflosse genannt, sorgt für kontroverse Diskussionen. Aerodynamik-Experten aller Teams plädierten wegen verbesserter Kurven-Performance für die Rückkehr. Aus ästhetischer Sicht wird es von vielen abgelehnt, erst recht seit einige Teams auch noch einen Flügel auf die Finne gesetzt haben. Aerodynamik aus Fahrersicht "Die Autos sind viel schneller, vor allem in den Kurven, das macht viel mehr Spaß", sagt Sauber-Pilot Pascal Wehrlein. "Dafür ist es auch anstrengender, weil die Fliehkräfte gerade in schnellen Kurven noch einmal um etwa 25 Prozent gestiegen sind. Man muss noch härter trainieren, aber man gewöhnt sich daran." Nachteile der Aerodynamik "Gut möglich, dass das Überholen noch schwieriger wird, weil es durch die größere Anfälligkeit für Luftverwirbelungen noch schwieriger werden könnte, einem anderen Auto hinterherzufahren," sagt Pascal Wehrlein. Mehr Abtrieb sorgt nicht für mehr, sondern weniger Überholmanöver. Aerodynamik aus Technikersicht Saubers Technischer Direktor Jörg Zander fasst zusammen: "Insgesamt bedeutet das neue Aerodynamikkonzept mehr Abtrieb (mindestens 25 Prozent mehr), mehr Grip und damit schnellere Rundenzeiten. Die Kurvengeschwindigkeiten werden höher sein, aber auch der Luftwiderstand." Fotos: Sauber F1 Team

Die hochgeschätzten Daniel Ricciardo und Max Verstappen kamen im Red Bull nicht über die Plätze fünf (+1,030 Sekunden) beziehungsweise sechs (+1,393) hinaus. Vor das Duo schob sich noch Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen als Vierter (+0,905).

Nico Hülkenberg belegte in seinem ersten Training für Renault den neunten Platz (+1,858), Sauber-Debütant Pascal Wehrlein kam mit 3,299 Sekunden Rückstand auf Hamilton auf Rang 18 unter 20 Startern. Der Große Preis von Australien am Sonntag (7 Uhr MESZ, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL) ist das erste von 20 Rennen in diesem Jahr.