Fahrer-Rangliste der Formel 1 Kein Vorsprung durch Technik

Fernando Alonso war hin- und hergerissen. Bei den Testfahrten in Barcelona saß der Frust des Spaniers über die vielen Ausfälle mit seinem McLaren-Honda tief: "Wir haben ein Problem: den Motor." Mit 425 Runden schaffte McLaren die mit Abstand wenigsten Umläufe, wenn Alonsos Auto lief, wirkte er aber extrem glücklich. "So zu fahren, wie man will, und nicht wie ein kleines Kind, damit die Reifen nicht überhitzen - so ist es am besten, ein Formel-1-Auto zu fühlen", sagte Alonso über die Auswirkungen der massiven Regeländerungen.

Mehr zu den Veränderungen in der Formel 1 sehen Sie im Video:

Video SPIEGEL ONLINE

Der Spanier genießt bei Fans und Experten hohen Stellenwert, sein Auto allerdings weniger. Und deswegen wird Alonso auch keine Chance auf den WM-Titel haben. Doch was wäre, wenn alle 20 Fahrer das gleiche Material und identische Bedingungen zur Verfügung hätten?

Wenn es keine Budget-Unterschiede von mehreren 100 Millionen Euro zwischen Top-Teams wie Mercedes oder Ferrari und kleinen Rennställen wie Sauber geben würde? Wenn auch keine Entwicklung erlaubt wäre und die Voraussetzungen in der gesamten Saison homogen wären. Dann würden die Piloten den Unterschied ausmachen.

Neben Alonso und Vettel bietet das Fahrerfeld mit Lewis Hamilton und Kimi Räikkönen zwei weitere Weltmeister, das größte Potenzial bietet vielleicht das Duo von Red Bull - Daniel Ricciardo und Max Verstappen. Und dann ist da noch Valtteri Bottas, der bei Mercedes Nico Rosberg beerbt und Hamilton herausfordern will.

Vor dem Start der Formel 1 in Australien (Sonntag, 7 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL) haben wir eine von technischen Differenzen bereinigte Fahrer-Rangliste erstellt: