Verstappen bei Hamiltons Sieg bestraft "Solche Entscheidungen zerstören den Sport"

Vertagte Entscheidung: Lewis Hamilton ist die Weltmeisterschaft in der Formel 1 nicht mehr zu nehmen. Der Brite gewann in Austin sein neuntes Rennen der Saison, hat nun 66 Punkte Vorsprung auf Sebastian Vettel und benötigt am kommenden Sonntag beim Rennen in Mexiko (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL und Sky) einen läppischen fünften Platz für seinen vierten WM-Titel. Und Vettel? Der Deutsche weiß nach diesem Rennen, dass die Pechsträhne der vergangenen Wochen nicht allein für die Niederlage in der WM verantwortlich ist. Hamilton ist derzeit einfach zu stark.

Vierter Titel in Serie: Das gilt auch für sein Team. Mercedes steht bereits drei Rennen vor Saisonende als Konstrukteursweltmeister fest. 540 Punkte fuhren Hamilton und Valtteri Bottas für die Silberpfeile ein, Ferrari ist mit 395 Punkten Zweiter.

Formel 1 goes America: Die neuen Eigentümer hatten schon vor Monaten mehr Show-Elemente angekündigt - in Austin hat Liberty Media gezeigt, was das bedeuten kann. Ausgerufen von Michael Buffer, bekannt als "Let's-get-ready-to-rumble"-Ansager im Boxsport, zeigten sich die Fahrer eine halbe Stunde vor dem Start noch mal den Zuschauern. Was die Show-Männer Hamilton oder der von Buffer als "Ricky Rocket" genannte Daniel Ricciardo sichtlich genossen, kam wegen der langen Wartezeit nicht bei allen Fahrern gut an.

Startphase: So hatte sich Vettel die ersten Sekunden des Rennens vorgestellt. Der Ferrari-Pilot kam etwas besser weg als sein Rivale auf der Poleposition, ging gleich auf und innen in die erste Kurve - und setzte sich an die Spitze. Zunächst konnte sich Vettel auch absetzen, aber die Hoffnung auf den fünften Saisonsieg hielt nicht lange.

DRS und Boxenstopp: Im Hinblick auf das Titelrennen gab es nach dem Startduell zwei Schlüsselszenen. In der sechsten Runde war Vettels Vorsprung schon wieder aufgebraucht, Hamilton saugte sich heran und überholte den Ferrari-Pilot mit Hilfe des dank DRS flach gestellten Flügels spielend. Vettel kam dann drei Runden früher an die Box und verkürzte den Rückstand mit frischen Reifen, doch Hamilton zog in Runde 19 nach und kam gerade so vor dem Deutschen zurück auf die Strecke. Das war Maßarbeit von Mercedes.

"Wow": Hamilton war unerreichbar für Vettel, aber Platz zwei sollte es bitte schön schon werden. Allerdings bauten seine Reifen ab und so ging er in der 38. Runde erneut an die Box. Vettel fiel auf den vierten Platz zurück, mit den frischen Gummis wollte er den nun vor ihm fahrenden Bottas angreifen - und das gelang. Mit einem starken Überholmanöver in der ersten Kurve über die Außenbahn, die der Finne in diesem Moment aus den Augen verlor. Ferrari-Teamchef Mauricio Arrivabene entfuhr am Kommandostand ein "Wow". Kurze Zeit später hörte man im Boxenfunk diesen Satz: "Seb is now the car behind." Das war für Kimi Räikkönen, der seinen zweiten Platz an Vettel abgeben musste.

Die Verstappen-Show: Wenn es mehr Piloten vom Schlage des Max Verstappen gäbe, könnte sich Liberty Media das Geld für Michael Buffer sparen. Der Niederländer, gerade erst von Red Bull mit einem Vertrag bis 2020 ausgestattet, ging nach einer Strafe von Platz 16 aus ins Rennen. Er schnappte sich einen Fahrer nach dem anderen, wurde zwischenzeitlich auch zur Gefahr für Vettel. Und dann kam die letzte Runde, als er mit einem sensationellen Manöver noch an Kimi Räikkönen auf Platz drei vorbeifuhr. Das sah der Motorsport-Weltverband anders und verhängte eine Fünf-Sekunden-Strafe gegen Verstappen, der dabei die Strecke zu stark abgekürzt haben soll. Der 20-Jährige wurde somit Vierter. "Solche Entscheidungen zerstören den Sport", sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko daraufhin am Sky-Mikrofon.

Prominenz: Leichtathletik-Legende Usain Bolt führte die Siegerinterviews, der ehemalige US-Präsident Bill Clinton schlenderte wie Schauspieler Michael Douglas vor dem Rennen durch die Startaufstellung und die ehemaligen Formel-1-Fahrer Emerson Fittipaldi und Juan Pablo Montoya waren auch dabei. Die Show stand in Austin im Vordergrund, doch die besten Argumente für die Formel 1 lieferten Vettel und Verstappen mit ihren Überholmanövern.