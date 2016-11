Formel 1 in Brasilien Hamilton siegt und vertagt die WM-Entscheidung

Lewis Hamilton hält den Titelkampf in der Formel 1 weiter offen. Der 31-Jährige gewann souverän den Großen Preis von Brasilien und reduzierte damit seinen Rückstand auf den WM-Führenden Nico Rosberg auf zwölf Punkte. Aufgrund starker Regenfälle und wiederholter Unfälle wurde das Rennen mehrfach unterbrochen, Hamilton ließ sich davon jedoch nicht beirren.

Auf dem 4,309 Kilometer langen "Autódromo José Carlos Pace" kontrollierte er das Feld von der Spitze, nachdem das Rennen jeweils wieder freigegeben worden war. Nach 71 Runden konnte Hamilton den 52. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und den neunten Erfolg in dieser Saison einfahren. Hinter dem dreifachen Weltmeister kam Rosberg als Zweiter ins Ziel, Max Verstappen landete nach einer tollen Aufholjagd auf dem dritten Platz.

Nachdem das Rennen bereits hinter dem Safety-Car gestartet und in der achten Runde freigegeben wurde, nutzte Hamilton seine Führungsposition und forcierte das Tempo. Dahinter zog der Max Verstappen in der ersten Kurve innen an Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen vorbei und schob sich auf den dritten Rang. Sein Teamkollege Sebastian Vettel drehte sich in der elften Runde wegen eines Fahrfehlers auf anhaltend nasser Strecke und fand sich nach dem anschließenden Reifenwechsel auf Position 15 wieder. Der Deutsche beendete das Rennen letztlich auf Platz fünf.

Der Regen sorgt für Furore

Fünf Runden später fiel auch Räikkönen den Wetterbedingungen zum Opfer: Trotz aufgezogener Vollregenreifen brach der Bolide des Finnen beim Beschleunigen auf der Start-Ziel-Geraden aus. Nach einem Einschlag in die Boxenmauer musste Räikkönen sein havariertes Dienstfahrzeug abstellen, rote Flaggen signalisierten daraufhin eine Unterbrechung des Rennens. Gut 40 Minuten später begaben sich die zwischenzeitlich in der Boxengasse abgestellten Formel-1-Autos wieder auf die Strecke. Nach sechs weiteren Runden hinter dem Safety Car von Bernd Mayländer wurde das Fahrerfeld jedoch abermals angewiesen, die Rennwagen in der Boxengasse zu parken. Die Zuschauer quittierten die zweite Rennunterbrechung mit Unverständnis und lauten Buh-Rufen.

Es dauerte einige Zeit, bis die Rennleitung um den Renndirektor der FIA, Charlie Whiting, sich abschließend beraten hatte: Das Rennen wurde fortgesetzt, obwohl sich das Wetter in der Zwischenzeit sogar weiter verschlechtert hatte. In der 32. Runde durfte dann wieder auf Renntempo beschleunigt werden. Nachdem Rosberg einen ersten Angriff von Verstappen noch abwehren konnte, musste er den 19-Jährigen in der dritten Kurve doch passieren lassen. Kurzzeitig fehlte Rosberg die Traktion, sodass Verstappen ihn außen überholen konnte.

Verstappen mit Wut im Bauch

Dass er auch in der Folge weiter Druck machte, wurde dem jungen Red-Bull-Fahrer beinahe umgehend zum Verhängnis. In Runde 38 konnte Verstappen einen Crash in die Leitplanken jedoch gerade noch verhindern. So blieb er ebenfalls knapp vor Rosberg.

Auch dieser kurze Schockmoment änderte nichts an der aggressiven Rennstrategie des Niederländers, der als erster der Top-Fahrer einen Wechsel auf Intermediates wagte. Kurz darauf verunfallte der Brasilianer Felipe Massa (Williams) beim letzten Heim-Grandprix seiner Karriere auf dem ansteigenden Streckenstück kurz vor der Start-Ziel-Geraden, das etlichen Fahrern Probleme bereitete, und provozierte die nächste Safety-Car-Phase.

Verstappens Hoffnung auf eine trockenere Strecke erfüllte sich nicht. Auf Platz zwei liegend war er gezwungen, wieder Vollregenreifen aufziehen zu lassen. Aus dem Mittelfeld des Klassements arbeitete sich Verstappen jedoch wieder nach vorne, bis zum Rennende schob er sich mit einigen spektakulären Manövern auf Platz drei vor.

Ein Nutznießer der zahlreichen Dreher und Unfälle war indes Sergio Pérez im Force India. Der Mexikaner zeigte eine starke Leistung und belohnte sich mit dem vierten Platz in der Endabrechnung. Auch Nico Hülkenberg wusste mit einer guten fahrerischen Leistung zu überzeugen. Der Deutsche beendete das turbulente Rennen auf Platz sieben unmittelbar hinter Vettel.

Zu den Ergebnissen des Rennens in Brasilien geht es hier.