Sieg in Japan Hamilton baut seine WM-Führung weiter aus

War das bereits die Vorentscheidung im Kampf um den WM-Titel? Lewis Hamilton hat beim Großen Preis von Japan einen souveränen Start-Ziel-Sieg eingefahren. Für Sebastian Vettel war das Rennen wegen eines technischen Defekts bereits in der fünften Runde beendet. Damit hat der Brite allein in den zurückliegenden drei Grand Prix seinen ärgsten Verfolger um 56 Punkte distanziert. Bei noch fünf ausstehenden Rennen liegt der Mercedes-Pilot (306 Punkte) nun insgesamt 59 Punkte vor Vettel (247).

Den zweiten Platz auf der Strecke in Suzuka sicherte sich Max Verstappen, der in der Vorwoche in Malaysia seinen ersten Saisonsieg eingefahren hatte, vor Daniel Ricciardo im zweiten Red Bull. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas machte als Vierter ein gelungenes Rennwochenende für Mercedes perfekt. Als Fünfter kam Kimi Räikkönen (Ferrari) ins Ziel.

Vettel legte von Startplatz zwei einen guten Start hin. Doch nur kurz darauf musste er in einer Haarnadelkurve Verstappen passieren lassen. Eine defekte Zündkerze verhinderte, dass der Deutsche seinen Boliden auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigen konnte. So schlüpften wenig später auch Esteban Ocon (Force India), Ricciardo und Bottas an Vettel vorbei, der in der fünften Runde seinen Rennwagen in der Box abstellen musste.

An der Spitze setzten sich derweil Hamilton und Verstappen ab. In der 28. Runde ließ Bottas auf Geheiß der Mercedes-Boxencrew den Briten überholen und agierte zwei Runden als "Schutzschild" für den dreimaligen Weltmeister vor Verstappen. Die Teamorder von Mercedes ging auf: Hamilton profitierte von Bottas' Manöver, der zu diesem Zeitpunkt noch keine Reifen gewechselt hatte. Schon nach wenigen Runden hatte er sich von Verstappen wieder abgesetzt. Diesen Vorsprung ließ er sich bis ins Ziel nicht mehr nehmen.

Nico Hülkenberg (Renault) schied in der 42. Runde wegen eines Problems mit seinem Heckflügel aus. Pascal Wehrlein steuerte seinen Sauber auf Platz 15. Fernando Alonso im McLaren verpasste die Punkteränge als Elfter knapp.