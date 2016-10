Formel 1 in Austin Hamilton siegt souverän vor Rosberg

Drei Rennen vor Saisonende hat Lewis Hamilton seinen Rückstand auf den WM-Führenden Nico Rosberg auf 26 Punkte reduziert. Der amtierende Weltmeister fuhr beim Großen Preis der USA im texanischen Austin zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Sein Mercedes-Kollege Rosberg landete auf dem zweiten Platz, Sebastian Vettel belegte im Ferrari am Ende Platz vier.

Hamilton, der erstmals in seiner Karriere auf der Rennstrecke in Austin von der Poleposition ins Rennen gegangen war, konnte seine Spitzenposition mit einem guten Start verteidigen. Hinter ihm schlüpfte Daniel Ricciardo (Red Bull) innen an Nico Rosberg vorbei und schob sich auf den zweiten Platz. Auch der als Fünfter ins Rennen gestartete Ferrari-Pilot Kimi Raikkönen konnte eine Position gutmachen und sortierte sich vor Max Verstappen im Red Bull ein. Nico Hülkenberg, der in der kommenden Saison zu Renault wechseln wird, kollidierte mit Carlos Sainz Jr. im Toro Rosso und musste seinen beschädigten India-Force-Boliden noch in der ersten Runde in der Box abstellen.

In den folgenden Runden konnte sich Hamilton auf dem "Circuit of the Americas" schnell an der Spitze des Feldes absetzen und einen Vorsprung von fünf Sekunden auf seinen Verfolger Rosberg herausfahren. Nachdem die Spitzenfahrer ihre ersten Boxenstopps absolviert hatten, glückte Verstappen in der 13. Runde auf supersoften Reifen ein Überraschungsangriff auf Räikkönen. Zum Lohn eroberte der 19-Jährige Platz vier und schloss anschließend zunehmend zum vor ihm fahrenden Rosberg auf.

Verstappen-Aus nimmt Ricciardo die Hoffnung

Doch zu mehr reichte es für den Niederländer nicht mehr. Nach 27 von 56 Runden verlor Verstappen dann selbstverschuldet wichtige Sekunden: Er hatte den Teamfunk missverstanden und war unangekündigt in der Boxengasse aufgetaucht. Erst mit einer kurzen Verspätung konnte das Red-Bull-Team den zweiten Satz Reifen an Verstappens Auto aufziehen. Kurz darauf war das Rennen für Verstappen sogar ganz beendet, nach einem Motorschaden musste er sein Fahrzeug am Streckenrand abstellen.

Von der folgenden Virtual-Safety-Car-Phase profitierten insbesondere die zwei führenden Mercedes. Sowohl Hamilton als auch Rosberg nutzten die Gelegenheit zu ihrem zweiten Reifenwechsel. Der Australier Ricciardo war zwei Runden vor dem Zwischenfall in der Box gewesen und büßte nun seinen strategischen Vorteil vor den Silberpfeilen ein.

An der Spitze war damit die Vorentscheidung gefallen. Bis zur Zielflagge kontrollierte Hamilton das Rennen, sein Abstand zu Verfolger Rosberg betrug die meiste Zeit bis zum Ende des Rennens konstant um die zehn Sekunden. Fünf weitere Sekunden dahinter kam Ricciardo als Dritter ins Ziel.

Einzig Räikkönen sorgte im vorderen Teil des Fahrerfeldes noch einmal für Furore: Bei seinem dritten Besuch in der Boxengasse vergaß die Ferrari-Crew, nach dem Reifenwechsel das rechte Hinterrad wieder festzuziehen. Am Ende der Boxengasse rollte sein Fahrzeug aus, nur dank des Gefälles am Ende der Start- und Zielgeraden konnte der Finne rückwärts in die Boxengasse zurückgelangen, wo er jedoch aus dem Cockpit aussteigen musste.

