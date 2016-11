Formel 1 Hamilton sichert sich die Poleposition

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton ist im Qualifying zum Großen Preis von Brasilien die schnellste Runde gefahren. Damit startet der amtierende Weltmeister von der Poleposition ins Rennen am Sonntag (17 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Hamilton brachte die Strecke nahe São Paulo in 1:10,736 Minuten hinter sich und errang zum zweiten Mal nach 2012 den besten Startplatz auf dem "Autódromo José Carlos Pace". Teamkollege Nico Rosberg wird neben ihm aus der ersten Reihe an den Start gehen, ihm gelang die zweitschnellste Zeit (1:10,838 Minuten).

Hinter den beiden Mercedes-Boliden gehen Kimi Räikkönen im Ferrari (0,66 Sekunden Rückstand) und Red-Bull-Fahrer Max Verstappen (+0,74) ins Rennen. Sebastian Vettel muss sich mit Startplatz fünf (+0,75) zufriedengeben, Nico Hülkenberg landete im Force India auf Rang acht (+1,36).

Der vierte Deutsche im Fahrerfeld, Pascal Wehrlein, war bereits im ersten Zeitabschnitt der Qualifikation ausgeschieden. Der ehemalige DTM-Champion kam nicht über den 19. Platz hinaus und wird das vorletzte Rennen der Saison in seinem Manor von den hinteren Reihen aus in Angriff nehmen müssen. Beim Grand Prix von Brasilien hat Rosberg erstmals die Chance, den Weltmeister-Titel aus eigener Kraft einzufahren.

