Formel 1: Hamilton startet in Monza von der Poleposition

Weltmeister Lewis Hamilton wird beim Großen Preis von Italien von der Poleposition aus ins Rennen gehen. Der Brite dominierte nach den Trainingsläufen auch das Qualifying. Mit 1:21.135 Minuten zeigte der Mercedes-Pilot die beste Zeit und hatte dabei fast eine halbe Sekunde Vorsprung auf seinen Teamkollegen Nico Rosberg, der die zweitschnellste Zeit fuhr (1:21.613 Minuten).

Die beiden Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel (1:21.972) und Kimi Räikkönen (1:22.065) schafften es beim Heim-Grand-Prix in die zweite Startreihe, Vettel startet von Position drei, Räikkönen direkt dahinter. Eine gute Leistung zeigte auch Valtteri Bottas: Im Williams sicherte er sich Rang fünf. Erst dahinter starten Daniel Ricciardo (1:22.389) und Max Verstappen (1:22.411, beide Red Bull).

Als dritter Deutscher schaffte es auch Nico Hülkenberg im Force India in die dritte Qualifikationsrunde, er zeigte die neuntschnellste Zeit. Pascal Wehrlein im Manor startet von Position elf (1:23.825). In der WM-Wertung liegt Hamilton vor dem Rennen am Sonntag (14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) an der Spitze, Rosberg hat aktuell neun Punkte Rückstand. In den vergangenen beiden Jahren hatte Hamilton in Monza triumphiert.

