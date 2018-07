Lewis Hamilton startet beim Großen Preis von Ungarn von der Poleposition. Unter schwierigen Bedingungen fuhr der Mercedes-Pilot auf dem Hungaroring nahe Budapest die schnellste Zeit. Bei starkem Regen setzte er sich in der entscheidenden, dritten Qualifikationsphase (Q3) vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen (Ferrari) durch - und startet damit am Sonntag (15.10 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL) von Position eins.

Sebastian Vettel, der vor einer Woche auf dem Hockenheimring gerade erst die Führung in der Gesamtwertung an Hamilton verloren hatte, wurde nur Vierter. Max Verstappen (Red Bull) wurde Siebter.

Verstappens Teamkollege Daniel Ricciardo, der auch in Deutschland große Probleme gehabt hatte und ebenfalls schließlich ausgeschieden war, verpasste in Ungarn erneut die Top Ten. In der ersten Qualifikationsphase (Q1) rettete er sich auf einer im Vergleich zu allen anderen Fahrern härteren Reifenmischung noch in Q2. Dort schaffte er es aber nicht mehr unter die schnellsten zehn Fahrer.

Das Problem: Schon früh in Q2 setzte starker Regen ein. Wer nicht gleich zu Beginn auf Intermediates eine gute Zeit gefahren war, konnte auch danach nicht mehr an die besten Zeiten herankommen. So schieden auch Fernando Alonso (McLaren, Platz elf) und Nico Hülkenberg (Renault, zwölf) aus.

In Q3 blieb die Strecke weiter sehr nass - und auf den Regenreifen hatte Mercedes Vorteile. Mit ihren letzten Runden schoben sich Hamilton und Bottas an beiden Ferrari-Piloten vorbei.