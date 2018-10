Formel 1 Vettel patzt - Hamilton steht nach Sieg in Suzuka vor dem fünften WM-Titel

Lewis Hamilton ist der fünfte WM-Titel kaum noch zu nehmen. Der Brite feierte im japanischen Suzuka seinen neunten Saison- und 71. Karriereerfolg und führt das Gesamtklassement vor Sebastian Vettel mit insgesamt 67 Punkten Vorsprung an.

In den vier verbleibenden Rennen muss der Deutsche auf Fehler und technische Probleme seines Rivalen hoffen. Vettel beendete das Rennen nach einer frühen Kollision mit Max Verstappen als Sechster, Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas landete auf Rang zwei.

Immerhin der Start verlief aus Vettels Sicht erfreulich. Der 31-Jährige, der von Rang acht ins Rennen ging, machte in den ersten Kurven zwei Plätze gut, anschließend profitierte er von einer Fast-Kollision zwischen Kimi Räikkönen und Verstappen und rückte auf Rang vier vor. Hamiltons Spitzenposition geriet nicht in Gefahr, auch Bottas konnte Platz zwei problemlos verteidigen.

AFP Sebastian Vettel

Doch spätestens in der neunten Runde verspielte Vettel womöglich seine ohnehin schon schlechten WM-Chancen: Während eines Überholversuchs gegen Verstappen kam es zum Crash, der Deutsche drehte sich in seinem Ferrari und kam von der Strecke ab. Vettel fiel vorerst auf den letzten Platz zurück und brauchte bis zur 27. Runde, um wieder in die Top 10 vorzufahren. Anschließend wurde er jedoch nach einem Boxen-Stopp erneut ans Ende des Feldes durchgereicht.

Hamilton kann in den USA schon Weltmeister werden

Hamilton hielt Bottas stetig auf Distanz, Verstappen als Dritter konnte keinen Druck auf die Mercedes-Piloten ausüben. Vettel kämpfte sich nach 35 Runden erneut auf Position sechs vor, sein Rückstand auf die Spitze betrug zu diesem Zeitpunkt allerdings 40 Sekunden. Vor ihm fuhren Räikkönen und Daniel Ricciardo.

Dass Hamilton seinem insgesamt fünften Japan- und 50. Mercedes-Sieg entgegenfuhr, war keine Überraschung. Von 29 Fahrern, die in Japan auf der Poleposition gestartet waren, konnten 25 anschließend triumphieren. Große Probleme hatte hingegen Nico Hülkenberg: Der zweite Deutsche im Feld lag nach 38 Runden auf dem vorletzten Platz.

Nun stehen noch vier Rennen im Rennkalender: Am 21. Oktober könnte Hamilton seinen WM-Titel im US-amerikanischen Austin bereits perfekt machen. In der Woche darauf kommt es zum Großen Preis von Mexiko (28. Oktober), anschließend geht es nach São Paulo (11. November) und Abu Dhabi (25. November).