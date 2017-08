Formel-1-Qualifying in Belgien Hamilton holt genauso viele Polepositions wie Schumacher

Im ersten Rennen nach der Sommerpause wird Lewis Hamilton von der Poleposition an den Start gehen. Beim Qualifying in Spa-Francorchamps fuhr er im Mercedes in 1:42,553 Minuten die schnellste Zeit. Damit sicherte sich Hamilton schon zum siebten Mal in dieser Saison die erste Startposition und stellte einen Rekord ein: Es war die 68. Poleposition in Hamiltons Karriere, dadurch ist er mit Michael Schumacher gleichgezogen.

"Es ist ein ganz besonderer Tag. Diese Zahl war einmal so weit weg", sagte Hamilton: "1996 habe ich Michael hier zum Sieg fahren sehen. Er ist eine solche Legende. Es ist unglaublich, diese Marke erreicht zu haben."

Sebastian Vettel (+0,24 Sekunden), der seinen Vertrag bei Ferrari gerade bis 2020 verlängert hat, schaffte es mit seiner letzten Runde noch auf Platz zwei. In der WM-Wertung hat der Deutsche (202 Punkte) aktuell 14 Punkte Vorsprung vor Hamilton (188). Der Mercedes-Pilot hat bei seinem 200. Grand Prix am Sonntag (14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: RTL und Sky) erneut die Chance, diesen Rückstand zu verkürzen.

In der zweiten Startreihe folgen Vettels und Hamiltons Teamkollegen: Valtteri Bottas (Mercedes, +0,45) fuhr die drittbeste Zeit, Kimi Räikkönen (+0,72), ebenfalls mit einem neuen Vertrag ausgestattet, war am viertschnellsten. Dahinter starten die Red-Bull-Piloten Max Verstappen (+0,82) und Daniel Ricciardo (+1,31).

Nico Hülkenberg (Renault) startet von Position sieben. Pascal Wehrlein schied mit der langsamsten Zeit schon im ersten Durchgang der Qualifikation aus. Wegen eines Getriebewechsels hatte der Sauber-Pilot außerdem schon vor dem Qualifying eine Strafe von fünf Startplätzen für das Rennen bekommen. Dennoch startet Wehrlein nicht aus der letzten Startreihe: Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) und Daniil Kvyat (Toro Rosso) wurden noch weiter nach hinten strafversetzt.

Fernando Alonso (McLaren-Honda) musste seinen letzten Versuch in Q2 wegen Problemen an seinem Auto abbrechen, fiel aus der Top Ten heraus und geht damit als Elfter ins Rennen.