Insolventer Formel-1-Rennstall Manor macht dicht

Die Rettung des britischen Formel-1-Rennstalls Manor ist wohl endgültig gescheitert. Für das seit Anfang Januar insolvente ehemalige Team von Pascal Wehrlein wurde nach Angaben des Insolvenzverwalters FRP Advisory kein Käufer gefunden. Die 212 Mitarbeiter in der Teamfabrik im englischen Banbury seien nach Hause geschickt worden. Manor hatte am 6. Januar Insolvenz angemeldet.

Damit stehen beim Saisonauftakt am 26. März in Melbourne voraussichtlich nur 20 Autos in der Startaufstellung. Die Frist, bis wann ein neuer Investor gefunden sein muss, läuft offiziell am Dienstag ab.

"Das Management-Team hat unablässig nach neuen Investoren gesucht, um die langfristige Zukunft des Rennstalls zu sichern", teilte FRP Advisory mit: "Leider blieb ein Investment, das die Weiterführung der Geschäftstätigkeit erlaubt hätte, aus. Bis auf wenige Mitarbeiter werden alle Angestellten ab Ende Januar arbeitslos sein."

In der abgelaufenen Saison holte Wehrlein einen Punkt für Manor, doch in der Teamwertung fiel der Rennstall im vorletzten Rennen noch auf den letzten Platz zurück. Dadurch entging Manor wohl ein Preisgeld in zweistelliger Millionenhöhe.