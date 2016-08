Formel-1-Pilot Verstappen: Bis es knallt

So voll wie diesmal war es in Spa schon lange nicht mehr: Mindestens 30.000 niederländische Max-Verstappen-Fans sorgten für ein komplettes Verkehrschaos rund um den Großen Preis von Belgien. Und vielleicht war auch das ein Grund dafür, dass es der 18-Jährige im Rennen mit dem Einsatz wieder einmal übertrieb. Mit seiner Fahrweise handelte er sich unter seinen Kollegen erneut einigen Ärger ein.

RTL-Experte Christian Danner forderte gar eine Sperre für ein Rennen. Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve hatte ebenso wenig Verständnis dafür, dass "die dreckige Fahrweise von Verstappen immer weiter toleriert wird."

Nachdem er es im Qualifying erstmals in seiner Karriere in die erste Startreihe geschafft hatte, betonte Verstappen, wie sehr ihn die Unterstützung seiner Fans hier bei seinem Heimrennen - Verstappen wurde in Belgien geboren - beflügle. Schließlich hat er in den Niederlanden einen Formel-1-Boom ausgelöst wie einst Michael Schumacher in Deutschland.

Möglich, dass er auch deshalb in der ersten Kurve zu viel riskierte und sich mit allen Mitteln an den beiden Ferrari-Boliden von Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel vorbeiquetschen wollte. Mit dem Ergebnis, dass die drei Autos sich berührten, Schäden davontrugen und alle Chancen auf Spitzenplatzierungen verloren. "Das war eine Linie, die konnte nicht gutgehen", sagte Vettel, der außen am weitesten vorne war, im toten Winkel aber nicht sehen konnte, was innen geschah. "Sonst hätte ich sicher noch etwas mehr Platz gelassen. Aber normal hätte das zwischen Kimi und mir gepasst. Dass da noch ein drittes Auto ist, konnte ich ja nicht wissen."

"Er gehört in die Psychiatrie"

Noch mehr Ärger bekam Verstappen dann im Duell mit Kimi Räikkönen: Der Finne fühlte sich mehrfach beinahe von der Strecke gedrängt und machte seinem Ärger über Funk lautstark Luft: "Was der da aufführt, ist unglaublich, das habe ich noch nie erlebt, mit niemandem anderen. Sein einziges Ziel scheint es zu sein, mich von der Strecke zu schieben. Das ist unfassbar", sagte der 36-Jährige.

Niki Lauda hatte sich direkt nach dem Rennen zu dem Satz verstiegen, der Youngster gehöre "in die Psychiatrie". "Er hat überhaupt keine Einsicht, dass er da etwas falsch gemacht hat." Er werde einmal mit Max' Vater Jos Verstappen reden müssen, damit sein Sohn solche Manöver in Zukunft unterlässt. Mercedes-Sportchef Toto Wolff war hin- und hergerissen in seinem Urteil: "Ich mag Max wirklich, er ist absolut erfrischend, aggressiv, fährt die Ellbogen aus, zeigt keinen Respekt. Das erinnert mich an andere ganz Große in ihrer Anfangszeit, an Lewis, an Ayrton Senna." Andererseits befürchte er aber, "dass das irgendwann einmal in einem großen Crash endet."

Andere Piloten kreiden Verstappen sein Zick-Zack-Fahren in Anbremszonen an. "Da übertreibt er es einfach. Und speziell hier, wenn du mit 340 ankommst und dann jemand vor dir hin und her zackt, dann ist das kein Spaß mehr", sagte Vettel. "Einige Manöver von ihm sind einfach nicht korrekt, da muss man vielleicht mal drüber reden."

Von großen Untersuchungen der Fia oder Strafen hält der viermalige Weltmeister nicht viel. "Die beste Methode, jemanden zu erziehen, ist mit ihm in Ruhe zu reden." Noch aufgeputscht von Emotionen und der Enttäuschung, vor seinen Fans letztlich als Elfter nicht einmal in die Punkte gekommen zu sein, hatte sich Verstappen uneinsichtig gezeigt und Räikkönens Beschwerden als lächerlich abgetan. Zudem gab er Vettel die komplette Schuld am Startunfall und sagte im Anschluss, dass es doch alles kein Problem sei: "Schließlich ist ja nichts passiert."

Spa-Sieger Nico Rosberg hatte sich während des Briefings mit seinen Ingenieuren die spektakulärsten Szenen angeschaut, wollte sie aber nicht kommentieren: "Das überlasse ich lieber Kimi, der hat sicher eine Meinung dazu und äußert sie ", sagte er und fügte an: "Und ich freue mich darauf."

Diese Vorfreude kam wohl auch daher, dass die enttäuschten Verstappen-Fans wenig sportliche Fairness zeigten: Bei der Siegerehrung buhten sie speziell ihn, aber auch seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton heftig aus. Außerdem hofft Rosberg wie viele andere Piloten, dass dem jungen Draufgänger doch noch einmal die Grenzen aufgezeigt werden, bevor das passiert, was Räikkönen befürchtet: "Irgendwann wird er einen schweren Unfall verursachen. Aber anscheinend muss ja erst was passieren, bevor jemand reagiert."