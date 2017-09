Formel 1 McLaren und Toro Rosso tauschen Motoren

Seit Tagen wurde in Medien über den Motorendeal in der Formel 1 berichtet, nun ist es offiziell. McLaren, der Rennstall des zweifachen Weltmeisters Fernando Alonso, trennt sich aus Frust über fehlende Leistung und mangelhafte Zuverlässigkeit vom bisherigen Motorenpartner Honda. Stattdessen wird der Traditionsrennstall, der sich nach Angaben von Teamchef Zak Brown keine weitere Saison am Ende des Feldes leisten kann, ab 2018 für drei Jahre von Renault beliefert.

"Unsere Partnerschaft hat nicht so floriert, wie wir uns das alle gewünscht haben", sagte Brown zur Trennung von Honda. "Es liegt sicherlich nicht am mangelnden Einsatz von McLaren oder Hodna, aber es ist Zeit, in unterschiedliche Richtungen zu gehen."

Dafür beendet Renault die Zusammenarbeit mit Toro Rosso. Das Red-Bull-Schwesterteam wird dafür mit Honda-Triebwerken ausgestattet - hier wurden keine Angaben über die Vertragslaufzeit gemacht. Wie unter anderem auch der SPIEGEL berichtet hatte, wechselt zudem Toro-Rosso-Pilot Carlos Sainz zum Werksteam von Renault, ebenfalls zur kommenden Saison. Der Spanier wird zunächst ausgeliehen, so hat Red Bull die Möglichkeit, ihn bei einem Abgang von Max Verstappen oder Daniel Ricciardo 2019 zurückzuholen.

Renault arbeitet aber weiter daran, Sainz schon ab dem kommenden Rennen in Malaysia einsetzen zu dürfen. Hülkenbergs Teamkollege Jolyon Palmer wartet immer noch auf den ersten WM-Punkt in dieser Saison und gefährdet Renaults Ziele, in der Konstrukteurswertung den fünften Platz zu belegen.

Am Donnerstag hatten alle Beteiligten noch abgeblockt, nach dem ersten freien Training zum Großen Preis von Singapur trudelten dann die Bestätigungen zwischen 18.30 Uhr und 18.40 Uhr Ortszeit ein. Keine Informationen gab es wie erwartet zu den Spekulationen, auch Red Bull könne 2019 von Renault zu Honda wechseln. Teamchef Christian Horner blockte bei "Sky Sports" alle Fragen ab: "Red Bull konzentriert sich auf die Saison 2018."