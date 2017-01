Formel 1 Bottas wird Rosberg-Nachfolger bei Mercedes

Der Finne Valtteri Bottas hat von Williams die Freigabe für einen Wechsel zu Mercedes erhalten. Dort wird er Nachfolger des zurückgetretenen Formel-1-Weltmeisters Nico Rosberg. Das Cockpit von Bottas übernimmt in der neuen Saison der Brasilianer Felipe Massa, der eigentlich am Ende des Vorjahrs seine Karriere beendet hatte. Das teilten Williams und Mercedes mit.

Der 27-Jährige galt seit Wochen als Wunschkandidat des Weltmeisterteams. Mercedes war nach dem völlig unerwarteten Rücktritt von Rosberg nach dessen erstem Titelgewinn auf der Suche nach einem neuen Teamkollegen für Lewis Hamilton unter Druck geraten, da alle Top-Piloten bereits bei anderen Rennställen gebunden waren.

Bottas, der für 2017 eigentlich noch bei Williams im Wort stand, erhielt den Vorzug vor Mercedes-Talent Pascal Wehrlein. Der Deutsche wird nach einer Saison beim mittlerweile insolventen Team Manor künftig für den Schweizer Rennstall Sauber starten.

Bottas soll Hamilton motivieren

Für Bottas sprach seine Erfahrung von 77 Grands Prix, in denen er es neunmal auf das Podium schaffte. Mercedes hatte als wichtigen Faktor bei der Fahrerwahl genannt, dass der Zugang möglichst sofort Superstar Hamilton zu Höchstleistungen treiben soll, wie es zuvor Rosberg getan hatte.

Williams hatte als Bedingung für einen Wechsel eine passende Ersatzlösung genannt. Diese ist mit Massa nun gefunden. Der Routinier fuhr bereits seit 2014 für das britische Traditionsteam, hatte sich aber eigentlich nach der Vorsaison aus der Königsklasse verabschiedet. "Es fühlt sich richtig an. Williams liegt mir am Herzen, ich habe meine Begeisterung nicht eingebüßt", sagte der 35-Jährige.

Die neue Formel-1-Saison beginnt am 26. März im australischen Melbourne. Bereits Ende Februar stehen in Barcelona die ersten Testfahrten an. Wegen einer umfassenden Regelreform werden sich die Autos in diesem Jahr stark verändern, sie sollen schneller und schwerer zu beherrschen sein.