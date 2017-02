Testfahrten in Barcelona Formel 1 hinter Gittern

Die zehn Formel-1-Teams testen in dieser Woche erstmals die Rennwagen für die kommende Saison. Die neuen Regeln sorgen für bulligere Autos, die Reifen wurden ebenfalls um 25 Prozent verbreitert, die Heckflügel liegen tiefer und fast alle Teams setzen auf Finnen am Heck - sprich: die aerodynamischen Voraussetzungen haben sich komplett geändert.

Am zweiten Tag testen fast alle Teams Gitter ein, auch "Kiel Tubes" oder "Rakes" genannt. Diese Konstruktionen werden von den Ingenieuren entweder an den Vorderrad-Aufhängungen oder an unterschiedlichen Positionen an den Seitenkästen angebracht. Ziel ist es, die Lustströme unter realen Bedingungen zu messen.

An den Gittern werden dafür kleine Röhrchen montiert, die neben dem Luftstrom auch den Luftdruck messen können. Da die Gitter aber selbst auch die aerodynamischen Verhältnisse verändern, speisen die Teams ihre Daten aus verschiedenen Quellen und Messverfahren.

Neben Windkanal und Computer-Animation gehören dazu auf der Rennstrecke auch die aerodynamische "Flow-Viz"-Farbe, Antennen oder ein Gittersystem am Heck des Rennwagens, das die Boliden wie einen Rasenmäher wirken lässt.

Am ersten Testtag waren von den Spitzenteams Mercedes und Ferrari am fleißigsten. Der dreifache Weltmeister Lewis Hamilton und Rosberg-Nachfolger Valtteri Bottas fuhren insgesamt die meisten Runden (152), doch auch Sebastian Vettel war schnell und mit 128 Runden sehr lange auf der Strecke. Red Bull und Daniel Ricciardo kamen wegen technischen Problemen nur auf 50 Runden.